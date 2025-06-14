أتلتيكو مدريد يستهدف أندي روبرتسون كأولوية في مركز الظهير الأيسر رغم صعوبة الصفقة

يواصل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، حيث برز اسم الظهير الأيسر الأسكتلندي أندي روبرتسون، نجم ليفربول الإنجليزي، كهدف أول ضمن خطة الروخيبلانكوس لسد هذا المركز.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن إدارة أتلتيكو مدريد تضع روبرتسون على رأس أولوياتها لتدعيم الجبهة اليسرى، معتبرة إياه "الخيار المثالي" من الناحية الفنية والتكتيكية، وفق ما أشار إليه عبر حسابه على شبكة "إكس".

ورغم الطموح الكبير لدى النادي الإسباني، إلا أن الصفقة تبدو معقدة في الوقت الحالي، نظرًا للمكانة التي يحظى بها اللاعب داخل أسوار ليفربول، حيث ما يزال جزءًا أساسيًا من مشروع النادي تحت قيادة المدرب الجديد، حتى مع اقتراب "الريدز" من التعاقد مع الظهير الشاب ميلوس كيركيز.

وأوضح رومانو أن ليفربول يقيّم أندي روبرتسون بقيمة مرتفعة، ما يزيد من صعوبة المفاوضات المحتملة مع أتلتيكو، خاصة أن النادي الإنجليزي لا يُظهر حتى الآن نية واضحة للتخلي عن ظهيره الأساسي بسهولة.

المثير أن أتلتيكو مدريد يضع أندي روبرتسون في مرتبة متقدمة على ثيو هيرنانديز، ظهير ميلان، الذي كان هدفًا سابقًا للفريق هذا الصيف، إلا أن مطالب "الروسونيري" المادية حالت دون إتمام الصفقة، حيث طلب النادي الإيطالي 30 مليون يورو رغم أن عقد اللاعب ينتهي في صيف 2026، وهو ما اعتبرته إدارة أتلتيكو غير مناسب في ظل المعطيات الحالية.

ويبحث الروخيبلانكوس عن ظهير أيسر يمكنه تقديم الإضافة الهجومية والدفاعية في آنٍ واحد، مع تراجع مستوى بعض الخيارات الحالية ورغبة المدرب دييغو سيميوني في ضخ دماء جديدة داخل الفريق.

تبقى الأيام المقبلة حاسمة، خاصة إذا قرر ليفربول فتح باب التفاوض بشأن لاعبه الأسكتلندي البالغ من العمر 30 عامًا، والذي قضى 7 مواسم ناجحة في "أنفيلد"، ساهم خلالها في تحقيق ألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، وكأس العالم للأندية.