أحمد حسن يكشف عن صفقة المصري البورسعيدي القادمة..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن صفقة النادي المصري البورسعيدي.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،: "معين الشعباني هو الخيار الأول بالنسبة لإدارة المصري البورسعيدي للتعاقد معه الموسم المقبل".

وسبق أن أكد خالد صبحي نجم خط دفاع منتخب مصر وفريق المصري البورسعيدي، أن ما حققه فريق بيراميدز من إنجازات هذا الموسم بتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا يعد إنجازاً للكرة المصرية وإضافة فريق مصري جديد يضاف لسجلات أبطال تلك البطولة.

وأشار إلى أن بيراميدز أضاف القوة والتنافس بالدوري المصري، وذلك في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري.

ولفت “صبحي” إلى أن أسعار اللاعبين مُبالغ فيها، مؤكدًا خلال حديثه إلى أن أندية الشركات ساعدت كثيراً على قوة الدوري المصري والمنافسة على مراكزه الأولى.

وأضاف نجم المصري البورسعيدي: أن فريقي حرس الحدود وبتروجيت هما مفاجأة الموسم؛ بعد ظهورهما بشكل لافت وتحقيق نتائج إيجابية جعلتهما في المراكز التسعة الأولى، مشيراً إلى أن فريق سيراميكا كليوباترا هو الأفضل لهذا الموسم.

واختتم مدافع المصري البورسعيدي تصريحاته لبرنامج “نجوم دوري نايل” بسعادته بقرار إلغاء الهبوط لهذا الموسم بشكل خاص؛ لأنه واحد من أبناء فريق الإسماعيلي وكان حزينا جدا لاقتراب الدراويش من الهبوط.