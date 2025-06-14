الهلال السعودي يجهز عرضًا يتجاوز 35 مليون يورو سنويًا للتعاقد مع أوسيمين

رغم رفضه السابق، لا يزال نادي الهلال السعودي متمسكًا بأمل التعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي المعار إلى جالطة سراي، حيث جدد النادي الأزرق محاولاته لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة تهدف لتعزيز خط الهجوم قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية المقبلة.

وأكد الصحفي التركي المقرب من جالطة سراي، ياغيز سابونكوغلو، أن إدارة الهلال عادت لفتح خطوط الاتصال مع أوسيمين مجددًا، بعد سلسلة من المفاوضات التي توقفت في وقت سابق إثر رفض اللاعب الانضمام إلى "الزعيم" للمرة الثانية، رغم العرض المغري الذي سبق أن قُدم له.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن الهلال بصدد إعداد عرض مالي ضخم يفوق الـ35 مليون يورو سنويًا، وهو ما يزيد عن العرض السابق الذي كان قد تم رفضه من قبل اللاعب، مع استعداد النادي أيضًا لدفع الشرط الجزائي المدرج في عقده مع نابولي، والذي يُقدر بحوالي 75 مليون يورو.

ويأتي تمسك الهلال بأوسيمين ضمن تحركات قوية يجريها النادي لتدعيم صفوفه بلاعبين عالميين من الطراز الأول، استعدادًا للظهور بشكل مميز في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا، بينهم الهلال بصفته بطل دوري أبطال آسيا.

وكان أوسيمين قد تألق خلال فترة إعارته الموسم الماضي إلى جالطة سراي، حيث سجل 37 هدفًا في 41 مباراة بجميع المسابقات، ليصبح أحد أبرز النجوم في الدوري التركي، ويجذب اهتمام أندية أوروبية وسعودية على حد سواء.

ورغم إصرار الهلال على ضمه، لا تزال رغبة اللاعب هي الحاجز الأكبر أمام إتمام الصفقة، إذ سبق له أن أبدى تفضيله الاستمرار في أوروبا وخوض تجارب جديدة في الدوريات الخمسة الكبرى، خاصة وسط اهتمام أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في هذا الملف، خصوصًا في ظل جدية الهلال واستعداده لتقديم عرض هو الأضخم في تاريخ النادي للاعب أجنبي، الأمر الذي قد يُغير من موقف أوسيمين ويُقربه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي.