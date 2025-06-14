بمشاركة 20 ألف.. مستقبل وطن يُطلق مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية

انطلق منذ قليل، مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية، والذي ينظمه حزب مستقبل وطن.

مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية

ويعقد مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية بحضور 20 ألف شاب من مختلف محافظات الدلتا وقيادات الأمانة المركزية.

ويأتي مؤتمر شباب الدلتا تحت إشراف أمانة الشباب المركزية بالحزب، وتوجيهات النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام.

دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة

ويمثل مؤتمر شباب الدلتا منصة مهمة للاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم، إلى جانب تنظيم عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تتناول قضايا التنمية، والوعي، ودور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة.

ويُعد مؤتمر شباب الدلتا خطوة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها حزب مستقبل وطن لتعزيز التواصل مع قواعده الجماهيرية، وبناء كوادر شابة قادرة على المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الوطنية.