مجلس إدارة الأهلي يشارك في حفل استقبال الفيفا استعدادًا لكأس العالم للأندية بأمريكا

شارك مجلس إدارة النادي الأهلي في الحفل الرسمي الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع اللجنة المنظمة، للترحيب بالوفود المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق فجر الغد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحرصت بعثة الأهلي على تلبية دعوة الفيفا لحضور حفل الاستقبال، الذي شهد مشاركة ممثلي الفرق الـ32 المتأهلة للبطولة، وسط أجواء احتفالية ترحيبية تعكس حجم الحدث العالمي الكبير.

وتقدم بعثة الأهلي في الحفل خالد مرتجي، أمين صندوق النادي ورئيس البعثة، برفقة أعضاء مجلس الإدارة حسام غالي ومحمد الغزاوي وطارق قنديل ومحمد الجارحي، بالإضافة إلى أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي.

ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره في البطولة المرتقبة بمواجهة قوية أمام إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى، التي تضم كذلك بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويطمح الأهلي، صاحب المشاركات القياسية عربياً وإفريقياً، إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة، التي تقام لأول مرة بالنظام الجديد بمشاركة 32 فريقًا، وتعد محطة مهمة في مسيرة الكرة العالمية.