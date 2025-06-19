"على صعيد مصر".. فيلم يوثق صراع الذاكرة والنسيان بين القاهرة والصعيد ضمن مشروعات تخرج إعلام القاهرة

تنطلق فعاليات مهرجان مشروعات تخرج قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، وبرئاسة وإشراف الدكتورة شيماء ذو الفقار رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، وذلك خلال الفترة من السبت 21 يونيو وحتى الاثنين 23 يونيو، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

رحلة ملحمية تمتد من قلب القاهرة إلى عمق صعيد مصر

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة مميزة لعدد من الأفلام والمشروعات المتميزة، من بينها الفيلم التسجيلي "علي صعيد مصر"، وهو مشروع تخرج لطلاب السنة النهائية بالقسم، يعد رحلة ملحمية تمتد من قلب القاهرة إلى عمق صعيد مصر، بحثًا عن شيء لم يتبقّ منه سوى أطياف باهتة. بينما الجنوب لا يزال يحتفظ بنبضه الأول.

جاءت فكرة الفيلم من الطالبة ملك محمود، بينما تولى محمد سامح كتابة السيناريو والمونتاج، إلى جانب المشاركة في التلوين.

وأسهم في التصوير والإضاءة كل من سيف الدين أكمل وملك محمود، بمساعدة فريق تصوير ضم: مريم كيلاني، ميرنا ميلاد، وبجاد كريم.

فيما قام محمد سلطان بتصميم شريط الصوت وعمل المكساچ، بينما شارك في عملية الإنتاج كل من: نوران سعد، محمد خليل، شروق أسامة، ونادين فاروق. وقد تولى فريق الجرافيكس المكون من ماهير ماهر وميرنا ميلاد مهمة تعزيز العناصر البصرية للفيلم.

أما فريق الإعداد فقد ضم نخبة من الطلاب هم: محمد خليل، مريم وائل، بجاد عبد الرحيم، أريچ سيد، نرمين هشام، هاجر ياسر، نادين فاروق، فرح تامر، ونادين عبد الواحد.

وضمن الجانب الأكاديمي، تولى بجاد عبد الرحيم المراجعة اللغوية للنص باللغة العربية، بينما أنجز بجاد كريم الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وساهمت في إدارة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي كل من: شروق أسامة، ماهير ماهر، نورا هشام، وإيمان تامر.

والفيلم من إخراج محمد سامح و سيف الدين أكمل.

تم تنفيذ المشروع تحت إشراف نيفين الالفي المدرس المساعد بالقسم، وبإشراف مباشر على مشروعات الفيديو من الدكتورة نشوى جمال المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون.

ويمثل "علي صعيد مصر" تجربة وثائقية تعكس قدرات الطلاب في المزج بين الجمال البصري والطرح الإنساني، ويُعد من أبرز مشروعات هذا العام، في مهرجان يحفل بالأفكار الجديدة والإبداعية.