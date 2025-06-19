قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليس إسقاط النظام.. إسرائيل: تدمير قدرات إيران النووية أولوية
هل تقع ابتلاءات بسبب عدم الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء تجيب
رئيس الوزراء لرجال الأعمال: خفض الفائدة مرهون بتخفيض التضخم وهذا دوركم
72 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية
فيديوهات مخلة.. القبض على فتاة تدير صفحة مشبوهة على مواقع التواصل
أرنولد يخطف الأنظار بإتقانه الإسبانية ويكشف سر تعلمه السريع بعد انضمامه لريال مدريد
سنواصل قصف من يستهدف شعبنا.. الخارجية الإيرانية للإسرائيليين: أصغوا للأوامر وقت الغارات
طريقة التعاقد على الغاز الطبيعي .. اعرف الإجراءات والأوراق المطلوبة
السيطرة على حريق داخل صالة جيم في مدينة نصر
نجم الأهلي يكشف كواليس جلسة محمد يوسف مع زيزو قبل مواجه بالميراس
الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بالميراس.. وزيزو أساسيأ لأول مرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"على صعيد مصر".. فيلم يوثق صراع الذاكرة والنسيان بين القاهرة والصعيد ضمن مشروعات تخرج إعلام القاهرة

على صعيد مصر
على صعيد مصر
نهلة الشربيني

تنطلق فعاليات مهرجان مشروعات تخرج قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، وبرئاسة وإشراف الدكتورة شيماء ذو الفقار رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، وذلك خلال الفترة من السبت 21 يونيو وحتى الاثنين 23 يونيو، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

 رحلة ملحمية تمتد من قلب القاهرة إلى عمق صعيد مصر

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة مميزة لعدد من الأفلام والمشروعات المتميزة، من بينها الفيلم التسجيلي "علي صعيد مصر"، وهو مشروع تخرج لطلاب السنة النهائية بالقسم، يعد  رحلة ملحمية تمتد من قلب القاهرة إلى عمق صعيد مصر، بحثًا عن شيء لم يتبقّ منه سوى أطياف باهتة. بينما الجنوب لا يزال يحتفظ بنبضه الأول.

جاءت فكرة الفيلم من الطالبة ملك محمود، بينما تولى محمد سامح كتابة السيناريو والمونتاج، إلى جانب المشاركة في التلوين.

 وأسهم في التصوير والإضاءة كل من سيف الدين أكمل وملك محمود، بمساعدة فريق تصوير ضم: مريم كيلاني، ميرنا ميلاد، وبجاد كريم.

فيما قام محمد سلطان بتصميم شريط الصوت وعمل المكساچ، بينما شارك في عملية الإنتاج كل من: نوران سعد، محمد خليل، شروق أسامة، ونادين فاروق. وقد تولى فريق الجرافيكس المكون من ماهير ماهر وميرنا ميلاد مهمة تعزيز العناصر البصرية للفيلم.

أما فريق الإعداد فقد ضم نخبة من الطلاب هم: محمد خليل، مريم وائل، بجاد عبد الرحيم، أريچ سيد، نرمين هشام، هاجر ياسر، نادين فاروق، فرح تامر، ونادين عبد الواحد.

وضمن الجانب الأكاديمي، تولى بجاد عبد الرحيم المراجعة اللغوية للنص باللغة العربية، بينما أنجز بجاد كريم الترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وساهمت في إدارة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي كل من: شروق أسامة، ماهير ماهر، نورا هشام، وإيمان تامر.

والفيلم من إخراج محمد سامح و سيف الدين أكمل. 

تم تنفيذ المشروع تحت إشراف نيفين الالفي المدرس المساعد بالقسم، وبإشراف مباشر على مشروعات الفيديو من الدكتورة نشوى جمال المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون.

ويمثل "علي صعيد مصر" تجربة وثائقية تعكس قدرات الطلاب في المزج بين الجمال البصري والطرح الإنساني، ويُعد من أبرز مشروعات هذا العام، في مهرجان يحفل بالأفكار الجديدة والإبداعية.

إعلام القاهرة صعيد مصر الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

بن شرقي

رد فعل أشرف بن شرقي على أنباء عدم قناعة ريبيرو به في الأهلي

عمرو أديب

اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل

ترشيحاتنا

رصد إطلاق صواريخ من إيران

رصد إطلاق صواريخ من إيران في شمال إسرائيل

الشهيد القائد المجاهد علي سعدي الأغا

بعد مسيرة طويلة.. كتائب المجاهدين تنعي عضو المجلس العسكري الأعلى

ترامب

مفاوضات إيرانية أوروبية في سويسرا بالتشاور مع ترامب

بالصور

«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة

فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة

ليست مفضلة على معدة فارغة.. لا تبدأ يومك بهذه الأطعمة

أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة

مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى

100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

فيديو

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد