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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يستفسر عن نوعية خدمات مجمع الشهر العقاري بالعلمين

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه مجمع الشهر العقاري والتوثيق بالعلمين الحديدة اتصالا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس عقب الإطلاق مع عدد من مأموريات شهر التجمع العمراني الجديد بالمدن العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية، التي شهدت إطلاق تطبيق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقارى والتوثيق)، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)

 حيث تعرف من رؤساء أجهزة المدن ــ بشكل تفصيليّ ــ على مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المأموريات، وما ستتيحه عملية الربط والتكامل من تيسيرات للمواطنين الراغبين في الحصول الخدمات من خلال هذه المأموريات، وحجم الكثافات التي تشهدها تلك المأموريات.


     كما أجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من مقدمي الخدمات في مجمع الشهر العقاري والتوثيق في مدينة العلمين الجديدة، واستفسر منهم عن نوعية الخدمات التي يقدمها المجمع للجمهور، حيث أثنى مقدمو الخدمات على النظم الجديدة المتبعة حاليا في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بعيدا عن النظام الورقي، مما أسهم في تخفيض زمن تقديم الخدمة وفي تحسين مستوى جودتها.

     ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بضرورة توعية المواطنين بالخدمات المميكنة المقدمة للمواطنين في هذه المأموريات، ومدى سهولة إنهاء خدماتهم بكل سهولة ويسر، مع ضرورة التعريف بخريطة مواقع تلك المأموريات في المدن العمرانية الجديدة، وإيضاح كيفية الوصول إليها، وذلك للتيسير على المواطنين في جميع المناطق.

وقبل أن يغادر مجمع الشهر العقاري، أثنى رئيس مجلس الوزراء على التعاون الوثيق والمثمر بين وزارات: العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في سبيل تقديم مختلف الخدمات المميكنة بكل سهولة، مما يسهم في النهوض بمستوى جودتها، داعيا إلى التوسع في نطاق تطبيقها، وخاصة بالمدن العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية.

مدبولي الوزراء مجلس الوزراء مجمع الشعر العقاري

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