أول رد من مدبولي لـ صدي البلد بشأن أعمار أعضاء الأعلي للثقافة

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال صدى البلد بشأن قرار المجلس الأعلى للثقافة المتعلق بأعمار أعضائه، قائلا إن سلطة رئيس الوزراء هي اعتمادها وإصدار القرار لافتا أن الترشيحات تأتي من الأوساط الثقافية.

وتابع مدبولي :مع احترامي لجميع الآراء المتباينة، أن الأشخاص الذين تم اختيارهم هم قامات ثقافية وأن العمل الثقافي لا يرتبط بشكل مباشر بالعمر، بل يعتمد على الخبرات الكبيرة التي يجب الاستفادة منها والاعتماد عليها.



وأوضح رئيس الوزراء ان المجلس الأعلى للثقافة هو الجهة المسؤولة عن تحديد جوائز الدولة المختلفة، لافتا أن وجود خبرات متراكمة يبعد تماماً أي احتمال لمصالح شخصية، لأن هؤلاء الأعضاء لا يستفيدون بشكل مباشر.

وأضاف أن هناك أعضاء أعمارهم مناسبة، وأن التشكيلة النهائية تمثل مزيجًا من الخبرات، مؤكدًا أن طبيعة المجال الثقافي تتطلب الاعتماد على الخبرات، بينما يكون الاعتماد على الشباب والفئات العمرية الأصغر في مجالات أخرى كثيرة، خاصة التنفيذية التي تحتاج إلى حركة وأفكار جديدة، مثل ريادة الأعمال والتكنولوجيا والاتصالات.