مدبولي: الحكومة تراقب الاسواق لتوفير السلع بأسعار مناسبة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن انخفاض مؤشر التخضم الي ١٤.٤٪؜ لافتا إلى أن الحكومة تراقب الأسواق لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأضاف مدبولي أن هناك تقارير أشادت بالاقتصاد المصري والأثر السلبي من نتاج الحرب الإسرائيلية الإيرانية مؤكدا أنه لم يظهر لها أي تداعيات علي الاقتصاد المصري كما أثنى على كروم سعر الصرف .

وأشار الي ان جميع سفن التغييز دخلت الخدمة حتي لا يتم اي انقطاع للكهرباء مشيرا الي ان هذه السفن تعمل بطاقة ٢٢٥٠ مليون طن قدم بترول.

وأشار الي ان هناك سفنتين اخريتين سيدخلون الخدمة قريبا لتأمين احتياجاتنا من الغاز لافتا ان الدولة سددت مليار دولار متأخرات لشركات البترولية العاملة في مصر لافتا ان مصر ملتزمة بسداد الديون لافتا انه قبل نهاية العام سوف يتم تسديد مليار و٤٠٠ مليون دولار.