مدبولي يتابع موقف تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لمتابعة موقف تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي عقدت بمالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، خلال الأيام الماضية، وكذا اللقاءات الثنائية التي عقدها مع عدد من رؤساء دول القارة الأفريقية، في إطار توطيد العلاقات، وتوسيع أطر التعاون مع مختلف الدول، بما يحقق المصالح المشتركة في مختلف القطاعات، وتحقيق تطلعات الشعوب الشقيقة في التنمية والازدهار.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التي تمثلها هذه القمة في تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مختلف القطاعات، في ظل ما تشهده قارتنا من تحديات جيوسياسية معقدة ومتشابكة، تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا، وتستلزم تضافر الجهود من أجل مواجهتها.