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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يشهد توقيع عقد تطوير أرض صناعية بالعين السخنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ مراسم توقيع عقد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ مراسم توقيع عقد
محمود مطاوع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ مراسم توقيع عقد تطوير وتحويل حق الانتفاع لقطعة أرض بمساحة 2.86 كيلومتر مربع، داخل نطاق المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة التنمية الرئيسية (MDC)، وشركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

ووقّع العقد خلال المراسم التي جرت بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولواء بحري وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، و “وي جين تشينج”، مدير عام تيدا الصين افريقيا وعضو مجلس إدارة مجموعة شركات تيدا مصر.

يأتي توقيع هذا العقد في ضوء قرب انتهاء شركة "تيدا مصر" من أعمال تطوير وتنمية المساحة التي سبق تخصيصها لها والبالغة 7 كيلومترات مربعة، لتصبح بذلك المساحة الإجمالية المخصصة للشركة ما يقارب 10 كيلومترات مربعة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، كما يأتي هذا التوقيع تأكيدًا على حرص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دعم خطط تطوير الأراضي الصناعية وتعظيم الاستفادة منها من خلال الشراكة مع مطورين صناعيين ذوي خبرة.

حيث يتولى المطور تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع باستثمارات إجمالية تبلغ 100 مليون دولار، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية المتنوعة، وتحقيق مستهدفات الهيئة في خلق مجتمعات صناعية متكاملة ومستدامة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا التعاون في تسريع وتيرة التنمية الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل ما تمتلكه المنطقة من إمكانات ومقومات تؤهلها لتكون أحد أهم مراكز التصنيع والخدمات اللوجيستية في المنطقة.

وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يدفع عجلة التنمية ويوفر فرص العمل، مشيدًا بما حققته "اقتصادية قناة السويس" من نجاحات انعكست في رغبة المطورين الصناعيين العاملين بها في المزيد من التوسعات.

من جانبه، صرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن توقيع هذا العقد يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة التنمية داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تعظيم القيمة الاستثمارية للأراضي الصناعية وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المُتوافرة.

وأشار إلى أن الشراكة مع شركة التنمية الرئيسية وشركة "تيدا مصر" تفتح المجال أمام تنفيذ خطة تطوير متكاملة تتماشى مع استراتيجية الهيئة لتوطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي داخل المنطقة الاقتصادية.

وأكد وليد جمال الدين؛ أن التوسعات الجديدة لشركة "تيدا مصر" تُعدُ دليلًا واضحًا على النجاح الكبير الذي تحقق خلال السنوات الماضية في إطار الشراكة المثمرة بين الجانبين، سواء على صعيد جذب الاستثمارات أو إقامة مُجتمع صناعي متكامل داخل نطاق المنطقة الاقتصادية.

 وأشار إلى استمرار الهيئة في تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي تضمن استمرارية واستدامة هذا النجاح، والذي أصبح نموذجًا فريدًا للتعاون الاقتصادي المُثمر والتنمية الصناعية المُستدامة.

ولفت رئيس "اقتصادية قناة السويس" إلى أن هذا التوسع يُمثل منصة جديدة لتوطين الصناعات المُستهدفة داخل المنطقة، كما يُسهم في جذب المزيد من الشركات الصينية الراغبة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في جذب استثمارات صينية تجاوزت 4 مليارات دولار، مؤكدًا أن الثقة المتبادلة بين الجانبين والأهداف المشتركة تُمهد لمضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء العين السخنة تيدا مصر مدبولي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس العلمين الجديدة

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