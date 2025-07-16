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مدبولي يوجه بالتعاون مع الدول الإفريقية في تنفيذ مختلف المشروعات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يوجه بالتعاون مع الدول الإفريقية في تنفيذ مختلف المشروعات

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
محمود مطاوع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي عقدت بمالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، خلال الأيام الماضية.

وكذا اللقاءات الثنائية التي عقدها فخامته مع عدد من رؤساء دول القارة الأفريقية، في إطار توطيد العلاقات، وتوسيع أطر التعاون مع مختلف الدول، بما يحقق المصالح المشتركة في مختلف القطاعات، وتحقيق تطلعات الشعوب الشقيقة في التنمية والازدهار.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التي تمثلها هذه القمة في تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مختلف القطاعات، في ظل ما تشهده قارتنا من تحديات جيوسياسية معقدة ومتشابكة، تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا، وتستلزم تضافر الجهود من أجل مواجهتها.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك حرص كبير من مختلف الدول الأفريقية على التعاون مع الشركات المصرية في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية في بلادهم، في ظل الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية في المجالات والقطاعات المختلفة.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في تنفيذ مختلف المشروعات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وبما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للشأن المحلي، لافتا في ضوء ذلك إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس أمس، والذي تناول تفصيلا موضوع الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هناك عدة توجيهات من الرئيس في هذا الشأن ستعمل الحكومة على تنفيذها من خلال الوزارات المعنية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ من أجل العمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

كما تطرق رئيس الوزراء للجولات الميدانية التي قام بها خلال الأسبوع الحالي، والتي شملت تفقد مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة معدلات التنفيذ، والوقوف علي نسب الانجاز.

وأكد حرصه الشديد على الوقوف على معدلات التنفيذ وتقدم الأعمال في المشروع، وخاصة أننا نستهدف من خلال تنفيذ منطقة أبراج العلمين "داون تاون" أن تصبح هذه المنطقة من أكثر المناطق شهرة وجاذبية على المستويين العالمي والمحلي، وذلك عبر تقديم تصميمات معمارية وحضارية فريدة تحتضنها منطقة البحيرات.

كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن زيارته لمحافظة الإسكندرية أمس الأول؛ وذلك في إطار الحرص الشديد على مواصلة الجولات التفقدية بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية في كل القطاعات؛ سعيا للوقوف على معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، والتغلب على أي تحديات أو معوقات قد تواجه التنفيذ. 

وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل؛ لمراجعة موقف جميع المنشآت الحكومية والمعدات التي يتم استخدامها، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بصورة ملحوظة خلال الفترة الحالية، والتأكد من أعمال الصيانة المستمرة، حفاظا على هذه المنشآت.

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