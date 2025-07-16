مدبولي: دول أفريقية كثيرة حريصة على تواجد الشركات المصرية بها

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" مصر حريصة على تقوية العلاقات مع الشركاء في أفريقيا ".



وتابع مدبولي :" نسعى إلى تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية ".



وأكمل مدبولي :" الرئيس السيسي عقد لقاءات ثنائية على هامش مشاركته في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي لتبادل رؤى حول التحديات التي يواجهها العالم ".

ولفت مدبولي :" هناك تقدير كامل في أفريقيا للتجربة المصرية في عملية التنمية وهناك حرص على تواجد الشركات المصرية في الدول الأفريقية ومشاركتها في هذه المشروعات ".