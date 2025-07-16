رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة منظومة الجامعات الأهلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة لمتابعة منظومة الجامعات الأهلية.

وتعد الجامعات الأهلية من جامعات الجيل الرابع، حيث تعتمد على أحدث النظم التعليمية الدولية، ومجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، كما أنها تقدم برامج دراسية بينية حديثة تُواكب متطلبات وظائف المستقبل.

وكان قد تابع رئيس مجلس الوزراء، موقف تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة الخطوات والاجراءات التى تم اتخاذها للتيسير على الموظفين المُنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعزيز هذه التجربة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، ويأتى على رأس هذه الخطوات توفير السكن الملائم لمختلف شرائح الدخل.

وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف المراحل السابقة لتسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بكل من الحي السكني الثالث (R3) بالعاصمة الادارية، ومشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، كما تناول تطورات موقف توفير الخدمات المختلفة بكلا المشروعين، بما يسهم في ضمان تلبية احتياجات القاطنين.

ولفت المهندس شريف الشربيني إلى أنه بالنسبة للحي السكني الثالث (R3) فقد تم تخصيص 4192 وحدة سكنية للموظفين المنتقلين، وتم استلام 3921 وحدة، مشيراً إلى أن هذا الحي شهد تشغيل عدة خدمات بالفعل، ومن بينها سوقان تجاريتان، ومحطة وقود، ومدارس، وسجل مدني، ومكتب بريد، ومكتب شهر عقاري، ووحدة تراخيص مرور، ومكتب لتقديم الخدمات للأجانب من زواج وتملك.