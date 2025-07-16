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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي : 3 شركات كبيرة بدات العمل في مصر في مجال الغزل والنسيج

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر نظمت منتدي مهم جدا وهو منتدي مصر للتعدين لافتا إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين  الأولى تتعلق بترخيص أعمال البحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له، والاخرى  مع أكبر الشركات العالمية "باريك العالمية" الرائدة في مجال استكشاف الذهب لتوسيع قاعدة الاستكشاف، وتحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لصالح الاقتصاد الوطني.

وأضاف مدبولي أن هناك ٣ شركات كبيرة بدأت العمل في مصر في مجال الغزل والنسيج كما تم الاتفاق مع شركة عالمية لإنشاء مصنع ملابس رياضية عالمية .

وأشار الي ان قام بجولة في محافظة الاسكندرية ووجه وزير الاسكان محافظ الاسكندرية بحصر العقارات الايلة للسقوط وانشاء وحدات سكنية بديلة وتطرح للمتضررين بنظام التمويل العقاري او الايجار التمليكي كما تابع مشروعات توسعة كورنيش الاسكندرية وسوف ينتهي خلال الصيف الحالي كما تمت المراجعة لجميع محاور الطرق لافتا انه سيكون هناك زيارة اخري لتفقد ترام ابو قير والذي يخدم مدينة الاسكندرية بالكامل .

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