مدبولي: الرئيس عقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء أفريقيا لمناقشة الديون علي الدول النامية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الأسبوع الجاري شهد عقد الرئيس السيسي لاجتماعات القمة التنسيقية للاتحاد الافريقي مما يؤكد حرص الرئيس السيسي للمشاركة في تقوية علاقتنا مع القارة الافريقية لافتا إلى أن مصر لها تأثير شديد في القمم التي ترأسها مصر لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين دول افريقيا .

وأضاف مدبولي أن الرئيس عقد عدد من الاجتماعات مع رؤوساء افريقيا لمناقشة الديون علي الدول النامية والتي تعيق تنفيذ المشروعات الكبيرة في هذه الدول كما انها تعيق التنمية .



وأشار إلي أن لقاءات الرئيس السيسي ناقشت ايضا توحد الشركات المصرية في هذه الدول للمشاركة في المشروعات كما ان كان هناك طلب من الرئيس بتواجد الشركات المصرية لانجاز المشروعات.