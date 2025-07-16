مدبولي: الدولة رقيب على عمل الجهة المشغلة لمستشفى دار السلام هرمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مستشفى دار السلام هرمل بداية لشراكة بين الدولة والمؤسسات العالمية الكبرى في علاج أمراض متخصصة.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "دار السلام هرمل كانت متخصصة لعلاج اورام الثدي فقط ويتم تحويلها لعلاج اورام متكاملة ".

وتابع مدبولي: "نعمل على مضاعفة عدد الأسرة في مستشفى دار السلام هرمل والمرحلة الأولى من التنفيذ تأخذ بعض الإجراءات لحين الاكتمال.. واطمئن كل المواطنين كل مواطن هيتلقى العلاج والهدف هو جلب أفضل شركات ومؤسسات طبية عالمية لعلاج المصريين على أرض مصر".

وأكد مدبولي، أن الدولة مازالت رقيبا على مستشفى دار السلام هرمل والدولة تراقب عمل الجهة المشغلة.. وإحنا موقفناش عمل مستشفى دار السلام هرمل.

