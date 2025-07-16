مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الأسواق المصرية تشهد توافر جميع السلع الأساسية واستقرار أسعارها .

وتابع مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي في العلمين الجديدة أن الاقتصاد المصرى يشهد مرونة وصمود بشهادة معاهد متخصصة في متابعة الاقتصاد العالمي .

وأضاف مدبولي إن الحكومة وفرت الطاقة و 3 سفن للتغييز دخلت الخدمة وأصبحت متصلة بشبكة الغاز المصرية بطاقة 2250 مليون قدم مكعب في اليوم قادرة على تأمين الاحتياجات البترولية .



وأكد مدبولي أن احتياجات الدولة المصرية من الغاز متوفرة وهناك سفنتين للطوارىء فقط قادمين قريبا .

وقال مدبولي أن الدولة استطاعت بسداد أكثر من مليار دولار للأجانب مع شركاء الغاز والمسؤلين عن التنقيب وسيتم سداد مليار و ٤٠٠ مليون دولار فى اخر العام.