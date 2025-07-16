إجراء عاجل من مدبولي للتعامل مع العقارات المهددة بالانهيار بالإسكندرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التركيز في جولتنا بالإسكندرية على التحديات التي تواجه الإسكندرية ومنها العقارات المهددة بالانهيار.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" تم توجيه لوزير الإسكان لإنشاء برنامج مخصص لهذا الملف وإنشاء وحدات سكنية وطرحها للمواطنين بنظم تمويل".

وتابع مدبولي :" سيتم طرح الوحدات بآليات مختلفة ومنها التمويل العقاري أو الإيجار المنتهي بتملك".

وأكمل مدبولي :" كان هناك متابعة لمشروعات توسعة كورنيش الإسكندرية واطمنت على الانتهاء الجزء المخطط انتهاؤه من التوسعة".

ولفت مدبولي :" كان هناك مراجعة لكل محاور الطرق التي يتم تنفيذها وسيكون هناك زيارة أخرى لتفقد مشروع مترو الإسكندرية أو ترام أبو قير ".