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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل في 2025

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
محمد غالي

يبحث المواطنون ، عن طرق آمنة ومبسطة لسداد فاتورة الكهرباء عبر الهاتف المحمول.

وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، على مواكبة هذا التوجه من خلال توفير منظومة رقمية متكاملة، تتيح دفع الفواتير والاستعلام عنها إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى مقرات شركات الكهرباء.

خدمات إلكترونية لتسهيل دفع الفواتير

ضمن جهودها لتحسين تجربة المستخدم وتخفيف العبء عن المواطنين، وفرت وزارة الكهرباء باقة من وسائل الدفع الإلكترونية التي تسهم في تنظيم عمليات التحصيل، وتقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.

وتساعد هذه الوسائل في دعم خطط مكافحة سرقات التيار الكهربائي، من خلال الرقابة الإلكترونية وتوثيق عمليات الدفع. 

وتشمل المنظومة: الموقع الرسمي للوزارة، المحافظ البنكية، وتطبيقات الدفع عبر الموبايل، مما يمنح المشتركين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم.

فاتورة كهرباء 

كيفية سداد فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

تتيح وزارة الكهرباء سداد الفواتير الشهرية إلكترونيا بخطوات بسيطة عبر موقعها الرسمي:
1.الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
2.اختيار “الخدمات الإلكترونية”.
3.الضغط على “الاستعلام عن فواتير الكهرباء”.
4.تحديد المحافظة التابع لها العداد.
5.إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام.
6.إدخال الاسم المسجل.
7.الضغط على “استعلام” لعرض قيمة الفاتورة.
8.اختيار وسيلة الدفع المناسبة وإتمام السداد فورا.

وسائل دفع فاتورة الكهرباء عبر الموبايل في 2025

وفرت وزارة الكهرباء عددا من الخيارات المتنوعة للدفع عبر الهاتف المحمول، من أبرزها:
ماكينات الصراف الآلي (ATM): تتيح أكثر من 10 آلاف ماكينة إمكانية سداد الفواتير.
الموقع الإلكتروني للوزارة: يوفر خدمة الدفع الإلكتروني المباشر.
منافذ التحصيل المعتمدة: وتشمل مكاتب البريد وشركات مثل “مصاري” و”Bee” و”أمان”، بإجمالي أكثر من 60 ألف نقطة.
نقاط فوري: تضم أكثر من 120 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
المحافظ البنكية الإلكترونية: مثل محافظ:
البنك الأهلي المصري
بنك مصر
بنك CIB
بنك الإسكندرية
بنك أبوظبي الأول
محافظ شركات الاتصالات: وتشمل:
Vodafone Cash
Etisalat Cash
Orange Money
WE Pay
تطبيقات الدفع الإلكتروني: مثل تطبيق “My Fawry” المتاح على Google Play وApp Store.


كما توفر هذه المنظومة الرقمية حلولا ذكية توفر الوقت والجهد، وتحد من الزحام، وتدعم البنية التحتية الإلكترونية للخدمات في مصر.

فاتورة الكهرباء كهرباء فاتورة دفع دفع فاتورة الكهرباء

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