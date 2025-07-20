من الأحد الي الأربعاء .. فصل الكهرباء عن مدينة في المنوفية

اعلن فرع كهرباء مركز اشمون في محافظة المنوفية، بأنه سيتم فصل التيار عن لوحة توزيع اشمون الجديدة بفرع كهرباء المدينة اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم الاربعاء المقبل وذلك لنقل كابلات مغذيات الجهد المتوسط دخول + خروج ) من المبنى القديم إلى المبنى الجديد الذي تم تنفيذه في خطة حياة كريمة.

واكدت، أن يتم الفصل كالتالي : يوم الأحد يتم فصل مغذي دخول أشمون ١٠ وفصل معه مغذيات الخروج ( عودين - السنترال القديم ) وذلك لنقلهم من العنبر القديم إلى العنبر الجديد وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا علما بأن المناطق التي سوف تتأثر بالفصل ( الناحية الغربية ووسط أشمون مرورا بشارع الشهداء وشارع صلاح الدين وشارع محسن حمد ) .

ويوم الاثنين يتم فصل مغذي دخول اشمون . وفصل معه مغذيات الخروج ( الصاغة ) وذلك لنقلهم من العنبر القديم إلى العنبر الجديد وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا علما بأن المناطق التي سوف تتأثر بالفصل الناحية الغربية ووسط أشمون مرورا بشارع الشهداء وشارع صلاح الدين وشارع محسن حمد - مركز الشرطة ) .

يوم الثلاثاء يتم فصل مغذي دخول أشمون ۱۱ وفصل معه مغذيات الخروج ( كفر زلابية - الجمعية الاستهلاكية ) وذلك لنقلهم من العنبر القديم إلى العنبر الجديد وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4عصرا علما بأن المناطق التي سوف تتأثر بالفصل ( المنطقة الجنوبية - كفر زلابية - النجار - العرباوي - ماشاء الله - منطقة البنوك - وسط البلد ).

يوم الاربعاء يتم فصل مغذي دخول أشمون ٦ وفصل معه مغذيات الخروج ( المسلمين - عملية المياه ) وذلك لنقلهم من العنبر القديم إلى العنبر الجديد وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا علما بأن المناطق التي سوف تتأثر بالفصل ( مجمع المدارس - التامين الصحي - الليونز ) .

واكد فرع الكهرباء،ان مدينة أشمون بالكامل وتم التنبيه على ( جميع المصالح الحكومية -الهيئات والمدارس بالكامل - محطات المياه والصرف بالكامل - المستشفيات والمراكز الصحية بالكامل المخابز - السنترال وفروعه بالكامل - مركز الشرطة ... الخ) بأخذ الاحتياطات اللازمة وتوفير مصدر بديل للتيار الكهربائي لحين الانتهاء من فترة الفصل.