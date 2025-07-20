محافظ المنوفية يناقش نسب تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الإستثمارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وكذا موقف المشروعات المسندة لهيئة الأبنية التعليمية ، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، وسام مراد مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام .

وناقش محافظ المنوفية مستجدات الموقف الحالى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المنقضي بشتي القطاعات وما تم اتخاذه من إجراءات لنهو تلك المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة ، وكذا المشروعات الخدمية المسندة للهيئة العامة للأبنية التعليمية والتحديات التي تحول دون نسب التنفيذ، ووجه المحافظ بضرورة إزالة أية معوقات في سبيل تحقيق معدلات إنجاز مرضية على أرض الواقع ولتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد محافظ المنوفية على أنه يتابع بنفسه ميدانيا كافة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات ، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية والإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال حفاظا على الصالح العام .