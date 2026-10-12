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بطول 800 متر.. محافظ الجيزة يتابع تطوير وتوسعة ورصف شارع العمدة ببولاق الدكرور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بطول 800 متر.. محافظ الجيزة يتابع تطوير وتوسعة ورصف شارع العمدة ببولاق الدكرور

بولاق الدكرور
بولاق الدكرور
أ ش أ

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، معدلات تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تنفذها مديرية الطرق بالمحافظة، في إطار جهود تحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطّلع المحافظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة ورصف شارع العمدة، بدءًا من شارع فيصل حتى طريق كفر طهرمس بطول 800 متر، ومتوسط عرض 11 مترًا، والذي يُعد أحد الشوارع الحيوية بحي بولاق الدكرور لما يمثله من أهمية في حركة تنقل المواطنين والمركبات.

ووجّه محافظ الجيزة، مديرية الطرق وحي بولاق الدكرور بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ المشروع مع المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ، لضمان جودة الأعمال وتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمواطنين.

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مشروعات الرصف

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