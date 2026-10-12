رئيس الوزراء البريطاني يتهم الحرس الثوري بالوقوف وراء حادثة قاعدة فيرفورد

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، اليوم الإثنين، إن الحادث الأمني الذي وقع في قاعدة جوية عسكرية تديرها الولايات المتحدة في إنجلترا كان "على الأرجح" بتدبير وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أمام البرلمان: "لن نتسامح مع هذه التهديدات على أرضنا. سنقضي على استخدام إيران للشبكات الإجرامية، مستخدمين كامل صلاحياتنا لاستهدافها ومصادر تمويلها، وسنفرض المزيد من العقوبات للحد من قدرة إيران والحرس الثوري الإيراني على إلحاق الضرر بنا".

وسبق أن صرّح بورنهام بوجود مؤشرات قوية على تورط إيران في الخطة المزعومة للهجوم على قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد الشهر الماضي. وقد أُلقي القبض على سبعة رجال ثم أُفرج عنهم بكفالة ريثما تُجري شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقاتها.

استدعت الحكومة البريطانية، السفير الإيراني، اليوم الإثنين؛ للتعبير عن استيائها من "محاولات إيران المستمرة لتقويض أمن المملكة المتحدة وشركائها الدوليين من خلال شبكاتها الإجرامية وجماعاتها الوكيلة وأنشطتها الخبيثة المدعومة من الدولة".