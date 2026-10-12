السجن المشدد 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«فض اعتصام النهضة»

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مساء اليوم، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، متهم بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015 جنايات قسم الجيزة بتدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.