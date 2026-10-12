فلوريان هان: التعاون والصداقة بين مصر وألمانيا قويان لمواجهة التحديات الدولية

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية فلوريان هان، إن «يوم الوحدة الألمانية» يمثل مناسبة يحتفل فيها الألمان بالديمقراطية والحرية، معربًا عن سعادته بوجوده في مصر للاحتفال بهذه المناسبة.

وأضاف، في لقاء خاص مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن زيارته تحمل ذكرى شخصية مميزة، إذ أنه تولى منصبه وزيرًا للدولة قبل عدة أسابيع، وسبق أن تلقى دعوة من السفارة المصرية في برلين لحضور الاحتفال بالعيد الوطني المصري قبل أسبوعين.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الألمانية جيدة للغاية، وأن التعاون والصداقة بين البلدين يتمتعان بالقوة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها الأوضاع الدولية الراهنة وتعدد الصراعات.

وأوضح هان أن ألمانيا تتطلع إلى تعزيز أواصر العلاقات مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى إدراك الجانب الألماني اهتمام القاهرة أيضًا بتقوية العلاقات الثنائية، بما يدعم استمرار التعاون بين البلدين في ظل التحديات الإقليمية والدولية.