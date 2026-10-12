حسين مشيك: موسكو ترى أن الهدنة تمنح كييف فرصة لإعادة تنظيم قواتها

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» في موسكو، إن روسيا ترفض أي هدنة في أوكرانيا، معتبرة أنها قد تمنح كييف فرصة لإعادة توحيد صفوف الجيش الأوكراني واستقبال أسلحة جديدة من الدول الأوروبية، قبل استئناف العمليات القتالية واستهداف الأراضي الروسية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الكرملين رد على تصريحات الرئيس الأوكراني بشأن ضرورة وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا لإجراء انتخابات رئاسية، مؤكدًا أن أوكرانيا لا ترغب في السلام ولا تريد إجراء الانتخابات، بحسب الموقف الروسي المعلن.

وأشار إلى أن موسكو أبدت استعدادها لوقف العمليات العسكرية يومًا واحدًا إذا أرادت كييف إجراء الانتخابات.

وأوضح أن خبراء روسًا يرون أن الطرفين يرفعان مستوى التصعيد، وأن التسوية لا تزال بعيدة المنال، في ظل تمسك موسكو باتفاق طويل الأمد يحقق أهدافها ومصالحها، واستعدادها لمواصلة العمليات العسكرية إذا لم تحقق المساعي الدبلوماسية ما تريده.

ولفت مشيك إلى أنه لم يصدر حتى الآن تعليق روسي واضح بشأن هدنة الطاقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن كانت موسكو تبدو مرحبة بها، وسط تساؤلات روسية بشأن مدى التزام أوكرانيا بها، بعد اتهامها بخرق هدنة سابقة أعلنها ترامب في سبتمبر الماضي.

وذكر، أن الطرح السائد في روسيا يتحدث عن تصعيد مستمر، مع اتهامات روسية لأوروبا بدعم أوكرانيا وإطالة أمد الصراع والضغط عليها لمواصلة القتال، بدلًا من دعم جهود السلام.