باحث سياسي: قبول واشنطن الشروط الإيرانية يمهد الطريق لتحسن الأوضاع بين الطرفين

قال إبراهيم حمدان، الكاتب والباحث السياسي من إسلام آباد، إن دلالات الشروط الإيرانية السبعة المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات تتمثل في ضرورة قبول الولايات المتحدة الأمريكية هذه الشروط.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج إيجابية وتحسن الأوضاع بين الطرفين، في ظل حالة الركود والجمود التي تشهدها العلاقات بينهما حاليًا.

وتابع، أن فترة الجمود بين واشنطن وطهران تشهد بعض التناوشات عبر وسائل الإعلام، إلى جانب تبادل التهديدات وغيرها من التطورات، مشيرًا إلى ضرورة أن تسفر هذه المرحلة عن نتائج إيجابية بشأن الشروط السبعة التي تطالب إيران بتنفيذها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح حمدان أن المطالب الإيرانية تشمل رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران، وعدم التدخل في مضيق هرمز، والإفراج عن الأموال الإيرانية الموجودة في البنوك الأمريكية، فضلًا عن وقف التهديدات والضغوط الأمريكية المستمرة على طهران، مؤكدًا أن استمرار هذه الضغوط لن يؤدي إلى نتائج إيجابية.