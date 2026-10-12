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منتخب مصر للجمباز الفني يستعد للمشاركة في بطولة العالم بهولندا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للجمباز الفني يستعد للمشاركة في بطولة العالم بهولندا

منتخب مصر للجمباز
منتخب مصر للجمباز
عبدالله هشام

يواصل المنتخب المصري للجمباز الفني (كبار) رجال وسيدات، استعداداته بمركز تدريب المنتخبات الوطنية بالمعادي قبل المشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني، والمقامة خلال الفترة من 17 إلى 25 أكتوبر 2026.

وتستضيف مدينة روتردام الهولندية فعاليات النسخة الرابعة والخمسين من بطولة العالم، بمشاركة نخبة  من ابطال العالم والأولمبياد يمثلون الدول العظمي في الجمباز الفني 

وتضم بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال عمر العربي ومحمد منتصر وعمر الشبكي ومصطفى أحمد ومازن علي وجهاز فني رجال يتكون من عرفات محمود ومحمد عثمان.

بينما تضم بعثة الجمباز الفني آنسات جودي عبد الله وجنى عبد السلام والجهاز الفني انسات بقيادة كابتن زكريا محي الدين، ويترأس البعثة لبعثة المهندس احمد طلعت

ويخوض منتخب مصر تدريبات قوية قبل معترك المنافسات العالمية، ويسعي منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات على مزاحمة أبطال العالم والأولمبياد على منصات التتويج بعد الجهد الكبير المبذول من كل عناصر اللعبة وعلى رأسهم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين في إعداد هذا الجيل وخوض العديد من المنافسات القارية والدولية لاكتساب الخبرات الدولية ورفع علم مصر في المحافل العالمية.

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