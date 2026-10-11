منتخب مصر للكاراتيه يُغادر إلى بولندا لخوض منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين

غادرت صباح اليوم، بعثة منتخب الكاراتيه إلى بولندا للمشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين وتحت 21 سنة – بولندا 2026 والتى يشارك بها 40 لاعب ولاعبة في منافسات يسعى خلالها أبطال مصر إلى تحقيق المزيد من الإنجازات واعتلاء منصات التتويج العالمية.



وتوجه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، إلى بولندا فى إطار مشاركته الدولية بدعوة من الاتحاد الدولي لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي المقامة على هامش البطولة ومتابعة منافسات أبطال المنتخب الوطني.

ويترأس البعثة سيد نصر نائب رئيس الاتحاديين المصري والافريقي للكاراتيه لقيادة البعثة خلال منافسات البطولة العالمية وتتجه الأنظار إلى أبطال مصر وسط طموحات كبيرة بتقديم أداء مشرّف يليق بمكانة الكاراتيه المصري ورفع علم مصر عالياً في المحفل العالمي.