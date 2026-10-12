باحث: الإخوان تستخدم نشر الشائعات لهدم الدولة وإضعاف مؤسساتها

قال عمرو فاروق، الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن نشر الشائعات بشأن المشروعات القومية يمثل إحدى الأدوات التي تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية ضمن محاولات هدم الدولة وإضعاف مؤسساتها، من خلال تشويه صورة المشروعات التنفيذية وإثارة الشكوك حول ما يتحقق على أرض الواقع.

وأضاف فاروق، خلال برنامج «اليوم»، المذاع على قناة dmc أن هذه الاستراتيجية تستهدف تقويض ثقة المواطنين في القيادة التنفيذية ومؤسسات الدولة، وصولًا إلى إضعاف ارتباطهم بالدولة الوطنية ومفهوم الولاء لها، منوها أن الجماعة تتبنى مشروعًا بديلًا يقوم على فكرة دولة الخلافة والأممية الأصولية.

وأوضح أن الإخوان تسعى إلى إضعاف الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة من خلال تكثيف الشائعات، والتأثير النفسي، ومحاولات توجيه الرأي العام، معتبرًا أن تكرار الرسائل السلبية والسخرية من المؤسسات والإنجازات يهدف إلى التقليل من شأنها وزيادة حالة الارتباك وفقدان الثقة لدى المواطنين.

وأشار إلى أن حملات التشويه طالت مشروعات قومية متعددة، من بينها توسعة قناة السويس، والقضاء على العشوائيات، والعاصمة الجديدة، فضلًا عن العلاقات الخارجية المصرية، لافتًا إلى أن هذه الحملات تستخدم في توظيف سياسي يخدم أجندة الجماعة والجهات التي تمولها أو تدعمها.