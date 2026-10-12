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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وزير الداخلية الأسبق: الإخوان كانوا بيقعدوا في جنينة الاتحادية

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل بشأن لقاءات العناصر السلفية بالرئيس الأسبق محمد مرسي داخل قصر الاتحادية، كما تحدث عن أسباب اختيار جماعة الإخوان المسلمين لمرسي لتولي رئاسة الجمهورية، مستعرضًا بعض المشاهد المرتبطة بتلك الفترة.

وقال يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» عبر موقع «صدى البلد»: «جنينة قصر الاتحادية جميلة، كانوا بيقعدوا ياكلوا فيها».

وزير الداخلية الأسبق: الإخوان كانوا بيقعدوا في جنينة الاتحادية

وأضاف وزير الداخلية الأسبق، متحدثًا عن الأجواء داخل قصر الاتحادية خلال فترة حكم محمد مرسي: «الإخوان كانوا بيقعدوا في جنينة قصر الاتحادية بيمصوا قصب»، كما أشار إلى الصور التي جرى تقديمها للرئيس الأسبق، قائلًا: «وهو رئيس الجمهورية جبناله صور في الشرقية بالجلابية على الترعة ومش لابس شبشب».

لماذا اختارت جماعة الإخوان محمد مرسي للرئاسة؟

وتطرق اللواء محمد إبراهيم يوسف إلى أسباب اختيار جماعة الإخوان المسلمين لمحمد مرسي لتولي رئاسة الجمهورية، معتبرًا أن الجماعة قدمته لأنه كان، بحسب وصفه، رجلًا ضعيفًا.

رواية عن تهديد خيرت الشاطر لمحمد مرسي

وفي سياق حديثه عن كواليس العلاقة بين محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، أشار يوسف إلى رواية بشأن رغبة الرئيس الأسبق في مغادرة منصبه، قائلًا إن مرسي أخبر الجماعة برغبته في الرحيل، وإن خيرت الشاطر هدده بالقتل وخطف أبنائه.

الإخوان المسلمين مرسي قصر الاتحادية

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جانب من الحلقة

وزير الداخلية الأسبق: الإخوان كانوا بيقعدوا في جنينة الاتحادية

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