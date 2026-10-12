وزير الداخلية الأسبق: الإخوان عملوا خروقات كتير في انتخابات 2012 ومنعوا المسيحيين من التصويت

كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، أن انتخابات الإعادة في الانتخابات الرئاسية عام 2012 شهدت خروقات غير عادية، من بينها منع مسيحيين من التصويت والوصول إلى اللجان.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» عبر «صدى البلد»، إن الانتخابات الرئاسية عام 2012 انتهت بالإعادة بين محمد مرسي وأحمد شفيق، موضحا أن بطاقات الانتخابات كانت تأتي من المطابع الأميرية مُعلمة لصالح محمد مرسي، رغم أن البطاقات كانت مغلقة ومتغلفة، كما منعوا المسيحيين من التصويت والوصول إلى اللجان الانتخابية.

وأضاف أن جماعة الإخوان افتعلت الكثير من المشكلات داخل اللجان الانتخابية، مضيفا: «الإخوان كانوا بيدوروا بالعربيات في القرى عشان يمنعوا حد يخرج يدلي بصوته في الانتخابات».

وأشار إلى أن وزارة الداخلية أعدت تقريرًا من 42 صفحة، شمل كافة الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية على مستوى المحافظات.

وتابع: «في نهاية التقرير قلت كالآتي: إعادة الانتخابات في المحافظات التي شملتها عملية التزوير وكانت 9 محافظات، نظرًا لأن البطاقات كانت تأتي مُعلَّمة لصالح محمد مرسي»، مشيرًا إلى أنه أخذ صورة من التقرير إلى المشير طنطاوي، وإلى كمال الجنزوري، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وإلى اللجنة العليا للانتخابات.

واستكمل: «النتيجة طلعت في الفجر، وقبل ظهورها، الإخوان قالوا: لو مرسي سقط هنخلي مصر بحور دم، ممكن كانوا يعملوا كده فعلًا».