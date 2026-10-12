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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إتاحة امتيازات Google Gemini لطلاب الجامعات في مصر مجانا لمدة عام

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعاون مع شركة جوجل Google العالمية في إتاحة امتيازات Google Gemini ضمن خطة Google AI Plus مجانًا لمدة عام كامل للطلاب المسجلين في الجامعات في مصر ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا، بهدف تمكينهم من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتهم الإبداعية ودعم مسيرتهم التعليمية حتى عام 2027.

يأتي ذلك في إطار مبادرة مليون طالب مصري يبدع مع Gemini التي أطلقتها Google بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تمكين طلاب الجامعات من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية. وتشمل أنشطة المبادرة تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية المخصصة لطلاب الجامعات على مدار العام، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد من الطلاب في مختلف الجامعات.

وتعكس هذه المبادرة شراكة استراتيجية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و Google بما يدعم جهود الوزارة في نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية بين الشباب المصري، ويعزز إتاحة أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لطلاب الجامعات على نطاق واسع، مع التركيز على الاستخدام الواعي والمسؤول لهذه التقنيات وتوظيفها في التعليم والبحث والابتكار، بما يسهم في إعداد جيل من الشباب المصري القادر على الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل.

ويمكن للطلاب في مختلف الجامعات التسجيل حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، للحصول على اشتراك مجاني لمدة عام كامل يبدأ من تاريخ التسجيل، وتبلغ قيمة الاشتراك في خطة Google AI Plus لمدة عام نحو 3 آلاف جنيه، فيما تُتاح للطلاب المستوفين للشروط مجانًا بالكامل.

تمنح خطة Google AI Plus مجموعة من المزايا للطلاب عبر تطبيق Google Gemini، أو أداة Gemini Notebook لتمكينهم من تلخيص المذكرات والكتب الدراسية، والاستفادة منها في التحضير للاختبارات.

وتشمل المزايا إتاحة تطبيق Gemini المدعم بنموذج مطوّر لفهم الأسئلة المعقدة، ومختلف الميزات المرافقة مثل ميزة الذكاء المخصص، بالإضافة إلى نموذج Omni الموجود ضمن Gemini لتوليد مقاطع الفيديو (مدتها 10 ثواني) ونموذج Nano Banana لتوليد الصور بمختلف التنسيقات والأحجام.

كما توفر أداة Gemini Notebook وهي الأداة المدعمة بنموذج Gemini مجموعة من الإمكانات التي تساعد الطلاب في إعداد الأبحاث والاستماع لتلخيصات صوتية وتفاعلية، إلى جانب تلخيص الكتب التي يصل حجمها لـ 200 صفحة. وكانت الأداة تعرف سابقا باسم (NotebookLM). وتتضمن الخطة كذلك توفير 400 جيجابايت (GB) من المساحة التخزينية السحابية كسعة تخزينية مناسبة للملخّصات، والمناهج التعليمية. وللتسجيل، يمكن للطلاب اتباع الخطوات الموضحة عبر الرابط التالي: 
http://goo.gle/studentoffer26-eg

والتزامًا بدعم رحلة الطلاب والطالبات العلمية في مصر، تتيح Google خططًا أخرى للاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي بمختلف مستوياته -وتتضمن هذه الخطط خصمًا يصل إلى 75% على خطة Google AI Pro التي تشمل الوصول إلى نماذج Google المخصصة لمطوري التطبيقات والمواقع، وسعة تخزينية أكبر للطلاب المهتمين بالبرمجة والتصميم. كما يمكن للطلاب خلال هذا العام الاستفادة من خصم 70% على خطة مخصصة تتضمن الاشتراك بباقة Google AI Pro  وYouTube Premium لمشاهدة أي فيديو على المنصة بدون إعلانات.

وكانت Google قد أتاحت عرض مماثل للطلاب في مصر خلال العام الماضي، والذي شهد إقبالًا كبيرًا، مما أسهم في التوسع في إتاحة العرض الجديد ليشمل عددًا أكبر من الدول العربية، من بينها الجزائر والمغرب والعراق والأردن، إلى جانب دول أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق Google Gemini متاح باللغة العربية على نظامي Android وiOS، وقد تجاوز عدد مستخدميه عالميًا أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا.
ضمن مبادرة مليون طالب مصري يبدع مع Gemini لتمكين طلاب الجامعات من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية


 


أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعاون مع شركة جوجل Google العالمية في إتاحة امتيازات Google Gemini ضمن خطة Google AI Plus مجانًا لمدة عام كامل للطلاب المسجلين في الجامعات في مصر ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا، بهدف تمكينهم من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتهم الإبداعية ودعم مسيرتهم التعليمية حتى عام 2027.

يأتي ذلك في إطار مبادرة مليون طالب مصري يبدع مع Gemini التي أطلقتها Google بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تمكين طلاب الجامعات من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية. وتشمل أنشطة المبادرة تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية المخصصة لطلاب الجامعات على مدار العام، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد من الطلاب في مختلف الجامعات.

وتعكس هذه المبادرة شراكة استراتيجية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و Google بما يدعم جهود الوزارة في نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات الرقمية بين الشباب المصري، ويعزز إتاحة أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لطلاب الجامعات على نطاق واسع، مع التركيز على الاستخدام الواعي والمسؤول لهذه التقنيات وتوظيفها في التعليم والبحث والابتكار، بما يسهم في إعداد جيل من الشباب المصري القادر على الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل.

ويمكن للطلاب في مختلف الجامعات التسجيل حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، للحصول على اشتراك مجاني لمدة عام كامل يبدأ من تاريخ التسجيل، وتبلغ قيمة الاشتراك في خطة Google AI Plus لمدة عام نحو 3 آلاف جنيه، فيما تُتاح للطلاب المستوفين للشروط مجانًا بالكامل.

تمنح خطة Google AI Plus مجموعة من المزايا للطلاب عبر تطبيق Google Gemini، أو أداة Gemini Notebook لتمكينهم من تلخيص المذكرات والكتب الدراسية، والاستفادة منها في التحضير للاختبارات.

وتشمل المزايا إتاحة تطبيق Gemini المدعم بنموذج مطوّر لفهم الأسئلة المعقدة، ومختلف الميزات المرافقة مثل ميزة الذكاء المخصص، بالإضافة إلى نموذج Omni الموجود ضمن Gemini لتوليد مقاطع الفيديو (مدتها 10 ثواني) ونموذج Nano Banana لتوليد الصور بمختلف التنسيقات والأحجام.

كما توفر أداة Gemini Notebook وهي الأداة المدعمة بنموذج Gemini مجموعة من الإمكانات التي تساعد الطلاب في إعداد الأبحاث والاستماع لتلخيصات صوتية وتفاعلية، إلى جانب تلخيص الكتب التي يصل حجمها لـ 200 صفحة. وكانت الأداة تعرف سابقا باسم (NotebookLM). وتتضمن الخطة كذلك توفير 400 جيجابايت (GB) من المساحة التخزينية السحابية كسعة تخزينية مناسبة للملخّصات، والمناهج التعليمية. وللتسجيل، يمكن للطلاب اتباع الخطوات الموضحة عبر الرابط التالي: 
http://goo.gle/studentoffer26-eg

والتزامًا بدعم رحلة الطلاب والطالبات العلمية في مصر، تتيح Google خططًا أخرى للاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي بمختلف مستوياته -وتتضمن هذه الخطط خصمًا يصل إلى 75% على خطة Google AI Pro التي تشمل الوصول إلى نماذج Google المخصصة لمطوري التطبيقات والمواقع، وسعة تخزينية أكبر للطلاب المهتمين بالبرمجة والتصميم. كما يمكن للطلاب خلال هذا العام الاستفادة من خصم 70% على خطة مخصصة تتضمن الاشتراك بباقة Google AI Pro  وYouTube Premium لمشاهدة أي فيديو على المنصة بدون إعلانات.

وكانت Google قد أتاحت عرض مماثل للطلاب في مصر خلال العام الماضي، والذي شهد إقبالًا كبيرًا، مما أسهم في التوسع في إتاحة العرض الجديد ليشمل عددًا أكبر من الدول العربية، من بينها الجزائر والمغرب والعراق والأردن، إلى جانب دول أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق Google Gemini متاح باللغة العربية على نظامي Android وiOS، وقد تجاوز عدد مستخدميه عالميًا أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا.

وزير اتصال اتصالات

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