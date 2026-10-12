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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نظير عياد يهنئ مفتي المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك بتوليه منصبه الجديد

مفتي المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك
مفتي المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك
أحمد سعيد

تقدم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الشيخ الدكتور، نجاد جرابوس، بمناسبة توليه منصب رئيس العلماء والمفتي العام للمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك. 

وتمنى دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد، وأن يعينه على حمل هذه الأمانة الجليلة، ومواصلة مسيرة خدمة الإسلام والمسلمين.

المفتي يهنئ مفتي المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك بتوليه منصبه الجديد

وأكد مفتي الجمهورية أهمية الدور الذي تضطلع به المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك في خدمة المسلمين، وصون هويتهم الدينية، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الحوار والتعايش بين الأديان والثقافات. 

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز أواصر التعاون العلمي والإفتائي بين دار الإفتاء المصرية والمشيخة الإسلامية، بما يسهم في تأهيل المفتين والأئمة، وتبادل الخبرات، ومواجهة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية والإسلاموفوبيا، ونشر قيم السلام والتفاهم والعيش المشترك.

ووجه مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى فضيلة الشيخ الدكتور، حسين كافازوفيتش، المفتي العام السابق للمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك؛ تقديرًا لما بذله من جهود مخلصة خلال سنوات توليه المسؤولية، وما قدمه من عطاء في خدمة العلم والعلماء، وتعزيز مكانة المؤسسات الدينية، وترسيخ قيم الوسطية والتعايش والحوار بين الأديان والثقافات، سائلًا الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يبارك في علمه وعطائه، ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية يهنئ مفتي المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك بتوليه منصبه الجديد مفتي المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك

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