مفتي الجمهورية عن الذكرى الـ 53 لحرب أكتوبر: ستظل شاهدة على قدرة المصريين

شهد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مساء اليوم الثلاثاء، احتفال الجامع الأزهر الشريف بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وذلك في أجواء إيمانية ووطنية استحضرت عظمة هذه الذكرى وما تحمله من معاني العزة والانتماء والوفاء للوطن.

مفتي الجمهورية يشهد احتفال الجامع الأزهر بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصار أكتوبر المجيد



وأكد مفتي الجمهورية أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ستظل شاهدًا خالدًا على قدرة المصريين، حين تجتمع العقيدة الراسخة مع حسن الإعداد، والإرادة الوطنية مع التخطيط الواعي، على تجاوز أصعب التحديات وصناعة الإنجاز.

وأضاف المفتي أن النصر جاء ثمرةَ سنوات من البناء والاستعداد، وتجسيدًا لإرادة لم تعرف التراجع أمام التحديات، ورسالةً متجددةً بأن الأمم إن امتلكت وعيها، وأحسنت ترتيب أسباب قوتها، واستندت إلى إيمانها بوطنها، استطاعت أن تصنع من المحن طريقًا إلى النصر، ومن التحديات نقطةَ انطلاق نحو المستقبل.

حضر الحفل، فضيلة الشيخ، أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف، د. أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، ود. محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود. أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور، محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور، إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، الدكتور، هاني عوده، مدير عام الجامع الأزهر، وعدد من علماء الأزهر الشريف، وجموع المصلين ورواد الجامع الأزهر العامر.