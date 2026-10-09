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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يزور مفتي جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يزور مفتي جمهورية داغستان
أمين الأعلى للشئون الإسلامية يزور مفتي جمهورية داغستان
أحمد سعيد

قام الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بزيارة رسمية إلى الشيخ أحمد أفندي عبد اللاييف، مفتي جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية، بإنابة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الديني والثقافي، وتوطيد العلاقات مع المؤسسات والقيادات الإسلامية حول العالم، وحضر اللقاء من الجانب المصري الشيخ محمد يحيى الكتاني، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يزور مفتي جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية

وخلال اللقاء، نقل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحيات وتقدير الدكتور أسامة الأزهري إلى المفتي، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف والمجلس على توسيع مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام الإنساني.

وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والإدارة الدينية بجمهورية داغستان، من خلال تبادل الخبرات العلمية والدعوية، وتبادل المطبوعات والإصدارات الفكرية، وتكثيف الجهود المشتركة لترسيخ الفهم الصحيح للإسلام ومواجهة الفكر المتطرف.

ومن جانبه، رحّب الشيخ أحمد أفندي عبد اللاييف بالدكتور أحمد نبوي، مشيدًا بالدور التاريخي والريادي للدولة المصرية ومؤسساتها الدينية في نشر وسطية الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، ومؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتعاون البنّاء مع وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات الدينية، وتعزيز التعاون في مجالات الحوار والتواصل الحضاري وتأهيل الأئمة والشباب، بما يخدم قضايا الأمة الإسلامية، ويدعم قيم التفاهم والتعايش، ويسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي.

الدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أمين الأعلى للشئون الإسلامية مفتي جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية مفتي جمهورية داغستان الأعلى للشئون الإسلامية

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