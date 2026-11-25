بحث وزير الدفاع الأوكراني يفجيني خمارا، مع رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، خلال زيارة عمل إلى أوسلو، سبل تأمين صواريخ اعتراضية لأوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية - في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" - أن خمارا قد أطلع رئيس الوزراء النرويجي على تطورات الوضع في ساحة المعركة وأبرز الجهود التي تبذلها أوكرانيا لمواجة روسيا، وناقشا سبل دعم النرويج للقدرات الجوية الأوكرانية، مع التركيز على تزويد الطائرات بالذخائر.

وشدد الوزير على أن الضربات الصاروخية الباليستية الروسية لا تزال تشكل تحديا رئيسيا، مؤكدا ضرورة تزويد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية للدفاع ضد هذه الأسلحة، وأشار إلى أن هناك تحديا آخر يتمثل في الطائرات المسيرة التي تعمل بمحركات نفاثة.

وقال خمارا: "بما أن الطيران يعد حاليا أحد أكثر الوسائل فعالية للتصدي للطائرات المسيرة النفاثة، فمن الأهمية بمكان بالنسبة لنا توسيع أسطولنا من الطائرات القتالية؛ إذ تحتاج أوكرانيا إلى ما لا يقل عن 40 طائرة إضافية".