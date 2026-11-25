أعلن رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة على وضع آلية لتسهيل تنفيذ ضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على الرقائق الإلكترونية المتقدمة، ومنع استخدام سنغافورة ممرا لإعادة توجيه هذه التكنولوجيا إلى وجهات غير مصرح بها.

وقال وونج - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاسترالي أنتوني ألبانيزي - إن سنغافورة تجري تحقيقات بشأن شركة "ميجاسبييد إنترناشونال" ومقرها سنغافورة، للاشتباه في احتمالية مخالفتها القوانين المحلية، إلى جانب فحص شركات أخرى قد تستغل موقع البلاد كمركز تجاري لإعادة توجيه رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى دول أخرى.

وأوضح أن التعاون مع الإدارة الأمريكية يشمل تبادل المعلومات والتوصل إلى آلية تتيح لواشنطن تنفيذ ضوابطها التصديرية بنفسها، مؤكدا أن سنغافورة لا تتولى تطبيق القوانين الأمريكية، لكنها لا ترغب في استغلال أراضيها للتحايل على تلك القيود.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحقيقات تواجه تحديات تتعلق بصعوبة التحقق من الوجهات النهائية للرقائق، لافتا إلى أن بعض المعلومات التي طلبتها سنغافورة من الولايات المتحدة لم يتم تقديمها بالكامل، وأن الجانبين يواصلان مناقشاتهما لتحديد المستخدمين النهائيين للرقائق التي اشترتها شركة "ميجاسبييد" والتحقق من المستندات المتعلقة بالمعاملات.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت، أمس الأول، إدراج شركة "ميجاسبييد" وست شركات مرتبطة بها في سنغافورة وماليزيا وتايلاند على قائمة الكيانات الخاضعة لقيود التصدير الأمريكية، بسبب مخاوف من تحويل مسار تكنولوجيا الحوسبة المتقدمة إلى مستخدمين أو أغراض غير مصرح بها، بما يفرض متطلبات إضافية للحصول على تراخيص التصدير، مع احتمال رفض طلبات الترخيص.