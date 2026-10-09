الأوقاف تواجه التشكيك في قيمة الوطن ومكانته بمحاضرات علمية بالمساجد الكبرى

واصلت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تنفيذ برنامجها العلمي والتثقيفي عقب صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى، حيث نظمت عددًا من المحاضرات العلمية بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية وأسيوط.

محاضرات علمية بالمساجد الكبرى حول قيمة الوطن ومكانته

تناولت موضوع الخطبة الثانية تحت عنوان: «مواجهة التشكيك في قيمة الوطن ومكانته»، في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي الديني الرشيد، وتعزيز الانتماء الوطني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ الوعي بأهمية الوطن ومكانته، وبيان مسئولية أبنائه في الحفاظ على استقراره وتماسكه.

وأكد المشاركون أن الوطن يمثل إطارًا جامعًا للإنسان، تتشكل في رحابه هويته وحقوقه وواجباته، وأن تقدير قيمة الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه من القيم التي تسهم في حفظ تماسك المجتمع واستقراره، محذرين من خطورة الخطابات التي تعمل على الانتقاص من قيمة الوطن أو التشكيك في مكانته أو بث مشاعر السخط واليأس بين أبنائه.

وأوضح المشاركون خطورة النقد الهدام الذي يسعى إلى زعزعة الثقة بالمجتمع ومؤسساته، مؤكدين أهمية التثبت من المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة، ولا سيما ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة تغليب المصلحة العامة والحرص على وحدة المجتمع وتماسكه.

ففي مديرية أوقاف القاهرة، تناول الدكتور عادل عبد الهادي، المحاضر بمركز تدريب ديوان عام محافظة القاهرة، خلال محاضرته بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، مفهوم الوطن ومكانته في حياة الإنسان، مؤكدًا أن الانتماء إلى الوطن شعور فطري ومسئولية عملية، وأن تقدير ما ينعم به الإنسان من أمن واستقرار وخدمات وفرص للتعلم والعمل ينبغي أن يترجم إلى سلوك إيجابي ومشاركة فاعلة في بناء المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني، خلال محاضرته بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، أن التشكيك المستمر في قيمة الوطن ومكانته يضعف روح الانتماء ويؤثر في تماسك المجتمع، مؤكدًا أن الوعي بحقيقة النعم التي ينعم بها الإنسان في وطنه يمثل أحد أهم السبل لمواجهة خطاب الإحباط والتنقير من كل ما هو إيجابي.

وتناول الدكتور محمود إسماعيل، المحاضر بمركز القاهرة للتنمية البشرية، خلال محاضرته بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، خطورة الشائعات والمعلومات المضللة في الفضاء الرقمي، مبينًا أن بعض المحتويات المتداولة تستهدف صناعة حالة من فقدان الثقة واليأس، مؤكدًا ضرورة التحقق من الأخبار قبل تداولها، وعدم الإسهام في نشر ما يضر بالمجتمع أو يزعزع استقراره.

وبيّن الدكتور محمد جمال الصيرفي، المحاضر بمركز تدريب ديوان عام محافظة القاهرة، خلال محاضرته بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، أن مواجهة التشكيك في قيمة الوطن تمتد إلى الوعي الرقمي، موضحًا أهمية التعامل الواعي مع المحتوى الإلكتروني، وحماية البيانات والمعلومات، وعدم المشاركة في نشر المواد التي تستهدف مؤسسات الدولة أو تثير البلبلة أو تروج لمعلومات غير موثوقة.

وفي مديرية أوقاف الجيزة، أكد الدكتور مجدي محمود رشاد، أستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال محاضرته، خلال محاضرته بمسجد الحصري بأكتوبر، أن بناء الوعي الوطني يبدأ من المؤسسات التعليمية، التي تضطلع بدور مهم في تنمية التفكير النقدي لدى الشباب، وتمكينهم من التمييز بين النقد الموضوعي والتشكيك الذي يستهدف هدم الثقة وإضعاف روح الانتماء.

وتناول الدكتور أدهم تمام فراج عبدالرحم، أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف، خلال محاضرته بمسجد خاتم المرسلين، مكانة الوطن في القرآن الكريم والسنة النبوية، موضحًا أن الشريعة جاءت بما يحفظ مصالح الناس ويصون استقرار المجتمعات، وأن حب الوطن لا يكون بالشعارات وحدها، وإنما يظهر في احترام الحقوق، والقيام بالواجبات، والإسهام في الإصلاح والبناء.

وأوضح الشيخ عبد الرحمن محمود محمد، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، خلال محاضرته بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، دور الأسرة في مواجهة الأفكار التي تنتقص من قيمة الوطن لدى الأبناء، مؤكدًا أهمية الحوار الواعي داخل الأسرة، وتعريف النشء بتاريخ وطنهم وإنجازاته، وتنمية روح المسئولية لديهم بعيدًا عن التلقين أو الخطاب الانفعالي.

وبيّن الدكتور أنس عطية محمد محمد، نائب رئيس جامعة مصر لشئون التعليم، بمسجد محمد عماد راغب، أن قوة الأوطان لا تقاس بما تملكه من إمكانات مادية فحسب، وإنما كذلك بوعي أبنائها وقدرتهم على العمل والإنتاج والتعاون، مؤكدًا أن الإسهام في التنمية وتحقيق الإنجاز يمثلان صورة عملية للانتماء، ويعزز الثقة في قدرة المجتمع على تجاوز تحدياته.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية، استعرض الدكتور هشام عبد المعطى عبد الغنى النادي، مدرس بقسم اللغويات كلية اللغة العربية بالمنصورة بجامعة الأزهر الشريف، خلال محاضرته بمسجد النصر، الأسس الشرعية والفكرية التي تؤكد أهمية حفظ المجتمع وصيانة مصالحه، موضحًا أن الخطاب الديني الرشيد يرسخ قيم الإصلاح والتعاون، ويحذر من نشر ما يؤدي إلى الفرقة أو إضعاف الثقة بين أبناء المجتمع.

وفي مديرية أوقاف أسيوط، تناول الدكتور صلاح عبد الله محمد حسن، أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي بكلية التربية بجامعة أسيوط، خلال محاضرته بمسجد ناصر، الآثار الاجتماعية لخطابات التشكيك المستمر في قيمة الوطن، موضحًا أنها قد تسهم في انتشار مشاعر الإحباط والعزلة وضعف المشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن تعزيز الانتماء والثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع يدعم الاستقرار والتماسك والتنمية.

وفي ختام الندوات، أكد المشاركون أن مواجهة التشكيك في قيمة الوطن ومكانته مسئولية مشتركة، تبدأ ببناء وعي حقيقي قائم على المعرفة والتثبت، والتمييز بين النقد البناء والتشكيك الهدام، ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، وترسيخ قيم العمل والإنتاج والمشاركة الإيجابية، بما يعزز الانتماء، ويحافظ على تماسك المجتمع، ويدعم مسيرة البناء والتنمية.