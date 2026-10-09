بحضور رئيس وزرائها.. أمين الشئون الإسلامية يلقي خطبة الجمعة بالمسجد المركزي بداغستان

ألقى الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خطبة الجمعة اليوم، التاسع من أكتوبر 2026، بالمسجد المركزي بمدينة محج قلعة، أكبر مساجد جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية، وسط حضور حاشد من المصلين، وذلك برعاية وإنابة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

أمين عام الشئون الإسلامية يلقي خطبة الجمعة بالمسجد المركزي بداغستان

وشهدت الخطبة حضورًا رفيع المستوى، تقدمه محمد رمضانوف، رئيس وزراء جمهورية داغستان، وسماحة الشيخ إسماعيل مراد محمدوفيتش، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية داغستان، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالجمهورية.

واستهل الدكتور أحمد نبوي خطبته بالتأكيد على أهمية القيم الإسلامية الأصيلة في تحقيق استقرار المجتمعات، وبناء الأوطان وحمايتها، وأن الجمال والعمران والإحسان تمثل ثلاث قيم أساسية تسهم في بناء الإنسان وصناعة الحضارة وترسيخ الاستقرار المجتمعي.

وأوضح أن الجمال يتجلى في تحلي المسلم بمحاسن الأخلاق وطيب القول وحسن المظهر والسلوك، بما يؤكد الصورة المشرقة للإسلام وقيمه السامية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله جميل يحب الجمال».

وأشار إلى أن العمران يمثل رسالة أصيلة في حياة المسلم، تقوم على بناء الحضارة والإسهام في التنمية والإصلاح، ورفض كل صور الهدم والتخريب، مؤكدًا أن الاستخلاف في الأرض يقتضي إعمارها وصيانة مقدراتها والمحافظة على خيراتها.

كما بيَّن أن الإحسان قيمة إنسانية وإسلامية شاملة، تتجلى في معاملة الناس جميعًا بالرحمة والعدل والرفق، دون تمييز بين مسلم وغير مسلم، بما يعبر عن جوهر الإسلام ومقاصده السامية في إرساء التعايش وتعزيز الروابط الإنسانية.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن اجتماع هذه القيم في حياة الأفراد والمجتمعات يسهم في ترسيخ مكانة الدين في النفوس، وتعزيز الاستقرار ودعم مسيرة العمران، وتقديم الصورة الحضارية الحقيقية للإسلام، داعيًا إلى تجسيد هذه المعاني في السلوك والممارسات اليومية، بما يعزز بناء المجتمعات ويحفظ الأوطان ومقدراتها.

وعقب الصلاة، أعرب رئيس وزراء داغستان ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي الجمهورية عن تقديرهما لما تضمنته الخطبة من رسائل فكرية وتربوية، مشيدين بدور مصر ومؤسساتها الدينية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومؤكدين حرصهما على مواصلة التعاون وتعميقه مع وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.