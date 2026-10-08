أمين عام «الأعلى للشئون الإسلامية» يشارك في المنتدى الدولي للحوار بين الأديان بداغستان

شارك الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في لقاء عمل ضمن فعاليات المنتدى الدولي الثالث عشر للحوار بين الأديان للشباب، الذي تستضيفه جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية خلال الفترة من ٦ إلى ٨ من أكتوبر الجاري، بمشاركة الدكتور محمد يحيى الكتاني - إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعدد من القيادات الرسمية والدينية بجمهورية داغستان، بمشاركة تيميرلان أبوتاليموف - القائم بأعمال وزير السياسة القومية وشئون الأديان في جمهورية داغستان، وإسماعيلوف مراد محمدوفيتش - رئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية داغستان، وطاهر سوتاييف - نائب وزير السياسة القومية وشئون الأديان بالجمهورية.

وتناول اللقاء آليات تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الأديان والقوميات، ودور المنتديات الشبابية الدولية في ترسيخ قيم التفاهم المتبادل، ونشر ثقافة السلام والعيش المشترك، وتعزيز الوحدة والتلاحم بين مختلف مكونات المجتمع، إلى جانب بحث سبل توسيع مجالات التعاون والتواصل بين المؤسسات الدينية والفكرية.

وتأتي مشاركة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في فعاليات المنتدى في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز التواصل الفكري والحضاري، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدينية والفكرية الدولية، ودعم قيم الحوار والتعايش والسلام، وفتح مجالات أوسع للتواصل مع الشباب ومواجهة الأفكار المتطرفة.