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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتتح 30 مسجدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تفتتح وزارة الأوقاف، غدًا الجمعة، ٣٠ مسجدًا، في إطار جهودها لإعمار بيوت الله عز وجل، منها (٣) مساجد جديدة، و(١٥) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و(١٢) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

ووصل إجمالي عدد المساجد التي افتتحتها الوزارة منذ أول يوليو ٢٠٢٦ حتى الآن إلى (٢٩٣) مسجدًا، منها (١٩٦) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٩٧) مسجدًا صيانة وتطويرًا، فيما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤ حتى الآن (١٤٩٧٢) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٩ مليارًا و٢٣٥ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، وبيانها كالتالي:

ففي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد الإخلاص بقرية أدراسيا - مركز إهناسيا، ومسجد الرحمن بعزبة أبو حديد بقرية بدهل - مركز سمسطا.

وفي محافظة الوادي الجديد:
تم إحلال وتجديد مسجد الأمان بقرية غرب الموهوب - مركز الداخلة.

وفي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ خضر بقرية الطليحات - مركز جهينة، وإنشاء وبناء مسجد الواحد الأحد بقرية أولاد سالم بحري - مركز دار السلام، ومسجد المعز بقرية الجزيرة الواسطى - مركز جرجا، وصيانة وتطوير مسجد الشيخ عواجة - مدينة طهطا.

وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية دمتيوه - مركز دمنهور، ومسجد عبد الصادق أبو زيد بعزبة العقيرة بقرية البستان - مركز الدلنجات، ومسجد عبد الرازق أبو الخير بقرية كوم البركة - مركز كفر الدوار، ومسجد النور بقرية أمين علوبة - مركز أبو المطامير، وصيانة وتطوير مسجد الإيمان بقرية بسطرة - مركز دمنهور.

وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد أولاد عبد الرازق بقرية كوم إنجاشة - مركز ديروط، ومسجد النمايسة بقرية النمايسة - مركز أسيوط، وإنشاء وبناء مسجد الخالق بعزبة الطامية بقرية بني شقير - مركز منفلوط، وصيانة وتطوير مسجد أولاد موسى بقرية باويط - مركز ديروط.

وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد ستيرة البيضاء بعزبة ستيرة البيضاء - مركز كفر الشيخ، ومسجد زبيدة البحرية بقرية زبيدة البحرية - مركز سيدي سالم.

وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الحاج صلاح الهواري بقرية بني عبس - مركز أولاد صقر، وصيانة وتطوير مسجد الرحمن بحي النصر - مركز كفر صقر.

وفي محافظة القليوبية:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة الحجر بقرية الصباح - مركز قليوب، وصيانة وتطوير مسجد الكبير بقرية سندوة - مركز الخانكة.

وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الهجرة بقرية مطرطارس - مركز سنورس.

وفي محافظة دمياط:
تم صيانة وتطوير مسجد موسى بمنطقة الأعصر الثانية - مدينة دمياط.

وفي محافظة شمال سيناء:
تم صيانة وتطوير مسجد التوبة بحي العكور - مدينة الشيخ زويد، ومسجد الحسن بن علي بحي المساعيد - مدينة غرب العريش.

وفي محافظة قنا:
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن - مركز نقادة، ومسجد الحراينة بقرية النجمة والحمران - مركز أبو تشت.

وفي محافظة الأقصر:
تم صيانة وتطوير مسجد علي بن أبي طالب - بندر إسنا.

وفي محافظة أسوان:
تم صيانة وتطوير مسجد الشهامة بقرية وادي الصعايدة - الكلح غرب والوادي - مركز إدفو.

وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الأوقاف على تطوير بيوت الله عز وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًا وروحيًا وفكريًا.

وزارة الأوقاف افتتاح المساجد احلال وتجديد

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