الأوقاف تكشف حصاد الإدارة العامة لشئون المديريات خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027

كشفت وزارة الأوقاف عن أبرز جهود الإدارة العامة لشئون المديريات خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمواصلة تطوير منظومة العمل داخل المديريات الإقليمية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والمالي والفني، وتحسين مستوى الخدمات ودعم آليات المتابعة والتنسيق على مستوى الجمهورية.

وتضمنت جهود الإدارة خلال الفترة المشار إليها متابعة مختلف الملفات التي ترتبط بأعمال المديريات، والتنسيق المستمر معها بشأن الإجراءات الإدارية والمالية والفنية، بما يضمن انتظام العمل، ودقة البيانات، وسرعة التعامل مع الاحتياجات والملاحظات، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي وحسن إدارة أصول وممتلكات الوزارة.

وفي ملف الموارد البشرية، واصلت الإدارة العامة لشئون المديريات متابعة أعمال الموارد البشرية بالمديريات الإقليمية، ومراجعة محاضر لجان الموارد البشرية واعتمادها، إلى جانب متابعة ملفات العاملين المتعاقدين والإجراءات التأمينية الخاصة بهم.

كما تابعت الإدارة إدراج ذوي الهمم في اللجان المختلفة، فضلًا عن حصر خطباء المكافأة المحالين إلى المعاش وخطباء المكافأة المؤمن عليهم، بما يسهم في استكمال ودقة بيانات العاملين بالمديريات.

وفي السياق نفسه، نسقت الإدارة مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي للعمل على تحديث قاعدة بيانات الموارد البشرية، والبيان العددي للعاملين والمساجد والزوايا والإدارات التابعة للمديريات، مع مراجعة تلك البيانات بصورة دورية للتأكد من دقتها واستكمالها.

وشملت أعمال المتابعة كذلك استكمال قاعدة البيانات الخاصة بحركة التنقلات والتعيينات، بما يدعم توفير معلومات دقيقة ومحدثة تساعد في سرعة اتخاذ القرار والتعامل مع احتياجات المديريات المختلفة.

حصر أصول الوزارة ومتابعة المساجد والمخازن

وفي مجال حصر وإدارة أصول الدولة، تابعت الإدارة العامة لشئون المديريات أعمال حصر أصول وممتلكات وزارة الأوقاف الموجودة بالمديريات، سواء الأصول الموجودة بالوحدات المستغلة أو غير المستغلة، والعمل على تسجيلها واعتمادها على المنظومة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

كما تابعت الإدارة تنظيم استغلال المساحات الموجودة داخل حرم المساجد وأسوارها، وفق الإجراءات والقواعد المعتمدة، بما يضمن حسن إدارة هذه المساحات والاستفادة منها في إطار الضوابط المنظمة.

وتضمنت الجهود كذلك متابعة أعمال اللجنة الفرعية الخاصة بضم المساجد، والعمل على استيفاء المستندات المطلوبة، إلى جانب حصر المقتنيات الأثرية الموجودة بالمساجد والتنسيق مع المديريات والمناطق الأثرية بشأنها.

وفي إطار تعزيز إجراءات الحماية والتأمين، تابعت الإدارة أعمال المرور على المخازن وتأمينها، إلى جانب متابعة منظومة الأمن وكاميرات المراقبة، بما يدعم الحفاظ على ممتلكات الوزارة ومقتنياتها.

دعم التحول الرقمي والصيانة والمرافق

وعلى مستوى البنية التكنولوجية، تابعت الإدارة احتياجات المديريات من أجهزة الحاسب الآلي، بما يسهم في دعم العمل الإداري والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي، ويساعد العاملين على سرعة إنجاز المهام والارتقاء بمستوى الأداء.

كما شملت أعمال الإدارة متابعة أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بعدد من المساجد والمديريات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، إلى جانب متابعة أعمال المرافق وما يرتبط بها من إجراءات فنية وإدارية، بما يساعد على تحسين بيئة العمل والحفاظ على المنشآت التابعة للوزارة.

وفي ملف الموارد والالتزامات المالية والرقابة، تابعت الإدارة حصر الديون المستحقة لوزارة الأوقاف لدى الغير، ومتابعة المكاتبات والإجراءات المرتبطة بهذه المستحقات وفق القواعد المنظمة، بما يدعم الحفاظ على حقوق الوزارة ومتابعة تحصيل مستحقاتها.

كما تابعت الإدارة ما يرد إليها من ملاحظات وتقارير الجهات الرقابية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأنها، بما يعزز الانضباط المالي والإداري، ويدعم سرعة معالجة الملاحظات الواردة من الجهات المختصة.

متابعة التواصل المؤسسي وتنفيذ قرارات الوزارة

وفي إطار دعم التواصل المؤسسي، تابعت الإدارة العامة لشئون المديريات المكاتبات الواردة من مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لوزارة الأوقاف، ومتابعة تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة في مختلف الملفات.

كما نسقت الإدارة مع الجهات والإدارات المعنية لاستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال والرد على الطلبات والمكاتبات، ويدعم التكامل بين مختلف قطاعات الوزارة ومديرياتها الإقليمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة العمل داخل المديريات الإقليمية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والمالي والفني، وتعزيز التحول الرقمي ودقة قواعد البيانات، إلى جانب حسن إدارة أصول الدولة وممتلكات الوزارة.

كما تستهدف أعمال المتابعة المستمرة دعم أعمال الصيانة والمرافق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز إجراءات التأمين والرقابة، وسرعة الاستجابة لاحتياجات المديريات والمساجد والعاملين بها، بما يسهم في تطوير أداء الوزارة وتحقيق أهدافها على مستوى الجمهورية.