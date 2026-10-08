هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم من نذر ذبيحة عند حمل زوجته، ولم يكتمل الحمل في المرة الأولى، ثم كرر النذر مرة أخرى لنفس السبب، وهل يجوز جمع النذرين في ذبيحة واحدة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني ، أن الحكم الشرعي في هذه المسألة يتوقف على صيغة النذر نفسها والشرط الذي عُلّق عليه.

وبيّن أن من نذر ذبح ذبيحة إذا حدث الحمل، ثم حدث الحمل بالفعل، وجب عليه الوفاء بالنذر، أما إذا كان النذر معلقًا على إتمام الحمل والولادة بسلام، ولم يتحقق ذلك الشرط، فلا يجب الوفاء بالنذر في هذه الحالة.

وأضاف أن من كرر النذر مرة أخرى ثم تحقق الشرط في المرة الثانية، فإن كل نذر يُعد مستقلًا عن الآخر، ويجب الوفاء بكل واحد منهما عند تحقق شرطه، ولا يُجمعان في نذر واحد من حيث الأصل.

وأشار إلى أن الأصل في النذور أن كل نذر مرتبط بصيغته ونيته ووقته، وليس نذرًا واحدًا مكررًا إلا إذا صيغ بذلك صراحة، مؤكدًا أن الاعتبار في الفتوى يكون لصيغة النذر والشرط الذي عُلّق عليه.

وأكد أن من باب الاحتياط والخروج من الخلاف، يجب الوفاء بكل نذر على حدة عند تحقق شروطه، ولا مانع من الجمع في الذبح إذا كانت النية من البداية تحتمل ذلك.