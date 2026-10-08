قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
غلق كلي أعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري اتجاه كوبري 15 مايو لمدة 5 أيام تجريبيًا
طلاب مدرسة بأسوان : ماعندناش مدرسين كمبيوتر ولا انترنت والحاسب الآلي مادة أساسية
أمطار ورياح وشبورة وتحذير من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟
هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟.. أمين الفتوى يوضح
إيران.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة صغيرة تابعة للجيش في بلوجستان
سحب عبوات مجهولة المصدر لأشهر أدوية أمراض الدم| بالاسم
100 مدرسة مصرية إيطالية و38 أخرى ألمانية تنطلق فى العام الدراسي الحالي
قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي
بالأسعار والمواصفات.. أحدث 5 سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المصري
مصر على خريطة الاستثمار الزراعي العالمي.. تحركات جديدة من أبوظبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟.. أمين الفتوى يوضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم من نذر ذبيحة عند حمل زوجته، ولم يكتمل الحمل في المرة الأولى، ثم كرر النذر مرة أخرى لنفس السبب، وهل يجوز جمع النذرين في ذبيحة واحدة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني ، أن الحكم الشرعي في هذه المسألة يتوقف على صيغة النذر نفسها والشرط الذي عُلّق عليه.

وبيّن أن من نذر ذبح ذبيحة إذا حدث الحمل، ثم حدث الحمل بالفعل، وجب عليه الوفاء بالنذر، أما إذا كان النذر معلقًا على إتمام الحمل والولادة بسلام، ولم يتحقق ذلك الشرط، فلا يجب الوفاء بالنذر في هذه الحالة.

وأضاف أن من كرر النذر مرة أخرى ثم تحقق الشرط في المرة الثانية، فإن كل نذر يُعد مستقلًا عن الآخر، ويجب الوفاء بكل واحد منهما عند تحقق شرطه، ولا يُجمعان في نذر واحد من حيث الأصل.

وأشار إلى أن الأصل في النذور أن كل نذر مرتبط بصيغته ونيته ووقته، وليس نذرًا واحدًا مكررًا إلا إذا صيغ بذلك صراحة، مؤكدًا أن الاعتبار في الفتوى يكون لصيغة النذر والشرط الذي عُلّق عليه.

وأكد أن من باب الاحتياط والخروج من الخلاف، يجب الوفاء بكل نذر على حدة عند تحقق شروطه، ولا مانع من الجمع في الذبح إذا كانت النية من البداية تحتمل ذلك.

دار الإفتاء النذر كفارة النذر أمين الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الزمالك

أفضل من الأجانب.. محمد صلاح: ناشئو الزمالك أعلنوا عن أنفسهم أمام زد

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

ترشيحاتنا

من الكاميرا إلى التعبير.. معرض في لندن يوثق تجربة الأطفال في التصوير

من الكاميرا إلى التعبير.. معرض في لندن يوثق تجربة الأطفال في التصوير

من 9 إلى 77 مليون دولار.. إيجارات ناقلات النفط تقفز مع اضطرابات مضيق هرمز

من 9 إلى 77 مليون دولار.. إيجارات ناقلات النفط تقفز مع اضطرابات مضيق هرمز

سوريا تدين الإعتداءات على ‏منشآت حيوية وأعيان مدنية في السعودية

سوريا تدين الإعتداءات على ‏منشآت حيوية وأعيان مدنية في السعودية

بالصور

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد