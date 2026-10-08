قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق كلي أعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري اتجاه كوبري 15 مايو لمدة 5 أيام تجريبيًا
طلاب مدرسة بأسوان : ماعندناش مدرسين كمبيوتر ولا انترنت والحاسب الآلي مادة أساسية
أمطار ورياح وشبورة وتحذير من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟
هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟.. أمين الفتوى يوضح
إيران.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة صغيرة تابعة للجيش في بلوجستان
سحب عبوات مجهولة المصدر لأشهر أدوية أمراض الدم| بالاسم
100 مدرسة مصرية إيطالية و38 أخرى ألمانية تنطلق فى العام الدراسي الحالي
قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي
بالأسعار والمواصفات.. أحدث 5 سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المصري
مصر على خريطة الاستثمار الزراعي العالمي.. تحركات جديدة من أبوظبي
بعد انتهاء برنامج صندوق النقد.. الوزراء يناقش التحول الاقتصادي وأولويات البرنامج الوطني الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تصح صلاة الضحى قبل الظهر مباشرة؟.. أمين الفتوى يوضح الوقت الصحيح

صلاة الضحى
صلاة الضحى
عبد الرحمن محمد

تعد صلاة الضحى من السنن التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها، وحث المسلمين على المحافظة عليها لما لها من فضل وأجر، ويكثر السؤال حول آخر وقت يمكن فيه أداء هذه الصلاة، خاصة مع اقتراب موعد صلاة الظهر.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم أداء صلاة الضحى قبل الظهر مباشرة، موضحًا أن صلاة الضحى من السنن المؤكدة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

وبيّن أن وقت صلاة الضحى يبدأ بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة، ويستمر إلى الوقت الذي يسبق أذان الظهر، موضحًا أن أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثماني ركعات، وقيل اثنتا عشرة ركعة.

وأكد أمين الفتوى أنه لا حرج في أداء صلاة الضحى قبل الظهر بنصف ساعة أو ربع ساعة، لكن لا يصح أداؤها قبل أذان الظهر مباشرة بخمس دقائق، لأن هذه الفترة تدخل ضمن الأوقات التي يكره فيها الصلاة.

أوقات الكراهة 

وفي فتوى أخرى، أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك أوقاتًا تكره فيها الصلاة، ومنها الفترة التي تعقب صلاة الفجر وحتى شروق الشمس ووقت الشروق، وكذلك بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس ووقت الغروب.

ونصح عبدالسميع بأن تكون صلاة الضحى قبل صلاة الظهر بنحو عشر دقائق، باعتبار ذلك أحوط وأفضل على مذهب الشافعية.

هل يجوز أداء صلاة الضحى مع أذان الظهر؟ 

وحول حكم أداء صلاة الضحى بالتزامن مع أذان الظهر، تلقى الشيخ محمود شلبي سؤالًا عن مدى صحة الصلاة أثناء رفع أذان الظهر، وأوضح خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية أن صلاة الضحى لا تؤدى أثناء أذان الظهر، لأن وقتها يكون قد انتهى بدخول وقت الظهر.

وأشار إلى أن وقت صلاة الضحى يبدأ بعد طلوع الشمس، ويستحب الانتظار نحو ثلث ساعة بعد الشروق قبل أدائها، ويمتد وقتها إلى ما قبل الظهر بنحو عشر دقائق.

وعن السور التي يستحب قراءتها في صلاة الضحى، يذكر الفقهاء استحباب القراءة بسورتي «الشمس» و«الضحى»، وكذلك سورتي «الكافرون» و«الإخلاص»، إلا أن ذلك على سبيل الاستحباب، ويجوز للمسلم أن يقرأ في صلاته بما تيسر له من القرآن الكريم دون حرج.

كما ذكر بعض أئمة الشافعية استحباب قراءة سورتي الإخلاص والكافرون في صلاة الضحى، حتى مع تكرارهما في أكثر من ركعة، وذلك لما ورد في فضل سورة الإخلاص من أنها تعدل ثلث القرآن الكريم.

فضل المحافظة على صلاة الضحى

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاة الضحى يبدأ وقتها بعد طلوع الشمس بنحو خمس عشرة دقيقة تقريبًا، ويستمر وقتها إلى ما قبل الظهر بقليل، لافتًا إلى أنها تعرف كذلك باسم صلاة الأوابين، أي كثيري الرجوع إلى الله تعالى.

وأشار المركز إلى استحباب المحافظة على صلاة الضحى يوميًا، مستدلًا بما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزيء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاة الضحى سنة مؤكدة، صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى بها ورغب فيها، موضحًا أن أقل عدد ركعاتها ركعتان، وأكثرها ثماني ركعات أو اثنتا عشرة ركعة، وذلك على خلاف بين الفقهاء.

ولفت المركز، في فتوى له، إلى ورود عدد من الأحاديث في فضل صلاة الضحى، ومن بينها ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، وذكر منها: «... وصلاة الضحى».

أوقات الكراهة صلاة الضحى وقت صلاة الضحى صلاة الضحى قبل الظهر حكم صلاة الضحى ركعات صلاة الضحى فضل صلاة الضحى دار الإفتاء المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ياسر إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

الزمالك

أفضل من الأجانب.. محمد صلاح: ناشئو الزمالك أعلنوا عن أنفسهم أمام زد

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

ميدو

أنتم نجوم المستقبل.. ميدو يدعم ناشئي الزمالك بعد ثلاثية زد

شوبير

شوبير يعدد مكاسب الأهلي قبل القمة: حمزة يتألق والشحات يصنع الفارق وتحذير لعلي محمود

صلاح وجيرارد

جيرارد يكشف عن رأيه في رحيل محمد صلاح من ليفربول: الأهم أن يستمتع بمسيرته

بالصور

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد