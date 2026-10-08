هل تصح صلاة الضحى قبل الظهر مباشرة؟.. أمين الفتوى يوضح الوقت الصحيح

تعد صلاة الضحى من السنن التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها، وحث المسلمين على المحافظة عليها لما لها من فضل وأجر، ويكثر السؤال حول آخر وقت يمكن فيه أداء هذه الصلاة، خاصة مع اقتراب موعد صلاة الظهر.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم أداء صلاة الضحى قبل الظهر مباشرة، موضحًا أن صلاة الضحى من السنن المؤكدة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

وبيّن أن وقت صلاة الضحى يبدأ بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة، ويستمر إلى الوقت الذي يسبق أذان الظهر، موضحًا أن أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثماني ركعات، وقيل اثنتا عشرة ركعة.

وأكد أمين الفتوى أنه لا حرج في أداء صلاة الضحى قبل الظهر بنصف ساعة أو ربع ساعة، لكن لا يصح أداؤها قبل أذان الظهر مباشرة بخمس دقائق، لأن هذه الفترة تدخل ضمن الأوقات التي يكره فيها الصلاة.

أوقات الكراهة

وفي فتوى أخرى، أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك أوقاتًا تكره فيها الصلاة، ومنها الفترة التي تعقب صلاة الفجر وحتى شروق الشمس ووقت الشروق، وكذلك بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس ووقت الغروب.

ونصح عبدالسميع بأن تكون صلاة الضحى قبل صلاة الظهر بنحو عشر دقائق، باعتبار ذلك أحوط وأفضل على مذهب الشافعية.

هل يجوز أداء صلاة الضحى مع أذان الظهر؟

وحول حكم أداء صلاة الضحى بالتزامن مع أذان الظهر، تلقى الشيخ محمود شلبي سؤالًا عن مدى صحة الصلاة أثناء رفع أذان الظهر، وأوضح خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية أن صلاة الضحى لا تؤدى أثناء أذان الظهر، لأن وقتها يكون قد انتهى بدخول وقت الظهر.

وأشار إلى أن وقت صلاة الضحى يبدأ بعد طلوع الشمس، ويستحب الانتظار نحو ثلث ساعة بعد الشروق قبل أدائها، ويمتد وقتها إلى ما قبل الظهر بنحو عشر دقائق.

وعن السور التي يستحب قراءتها في صلاة الضحى، يذكر الفقهاء استحباب القراءة بسورتي «الشمس» و«الضحى»، وكذلك سورتي «الكافرون» و«الإخلاص»، إلا أن ذلك على سبيل الاستحباب، ويجوز للمسلم أن يقرأ في صلاته بما تيسر له من القرآن الكريم دون حرج.

كما ذكر بعض أئمة الشافعية استحباب قراءة سورتي الإخلاص والكافرون في صلاة الضحى، حتى مع تكرارهما في أكثر من ركعة، وذلك لما ورد في فضل سورة الإخلاص من أنها تعدل ثلث القرآن الكريم.

فضل المحافظة على صلاة الضحى

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاة الضحى يبدأ وقتها بعد طلوع الشمس بنحو خمس عشرة دقيقة تقريبًا، ويستمر وقتها إلى ما قبل الظهر بقليل، لافتًا إلى أنها تعرف كذلك باسم صلاة الأوابين، أي كثيري الرجوع إلى الله تعالى.

وأشار المركز إلى استحباب المحافظة على صلاة الضحى يوميًا، مستدلًا بما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزيء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاة الضحى سنة مؤكدة، صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى بها ورغب فيها، موضحًا أن أقل عدد ركعاتها ركعتان، وأكثرها ثماني ركعات أو اثنتا عشرة ركعة، وذلك على خلاف بين الفقهاء.

ولفت المركز، في فتوى له، إلى ورود عدد من الأحاديث في فضل صلاة الضحى، ومن بينها ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، وذكر منها: «... وصلاة الضحى».