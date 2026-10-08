هل يجوز أداء عمرة واحدة عن الأب والأخ المتوفى؟.. أمين الفتوى يوضح

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يستفسر صاحبه عن حكم أداء عمرة واحدة عن والده وشقيقه المتوفيين، وذلك بعدما سبق له أداء العمرة عن نفسه.

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر اليومي للدار، موضحًا أن هناك فرقًا بين هبة ثواب العمرة وبين أداء العمرة نيابة عن شخص آخر.

وأوضح أمين الفتوى أنه يجوز للمسلم بعد أداء العمرة أن يهب ثوابها لأكثر من شخص، فيمكنه أن ينوي أن يكون ثواب العمرة التي أداها لأبيه وشقيقه معًا، مشيرًا إلى أن هبة الثواب تختلف عن أداء المناسك نيابة عن أكثر من شخص.

وأضاف أن أداء العمرة عن شخصين في عمرة واحدة لا يصح، فإذا أراد المسلم الاعتمار عن والده ثم عن شقيقه، فعليه أن يؤدي عمرة مستقلة عن كل واحد منهما.

وبيّن أنه في هذه الحالة يذهب المعتمر إلى الميقات ويحرم وينوي أداء العمرة عن والده، ثم بعد إتمام مناسكها، يخرج إلى الميقات مرة أخرى ويحرم من جديد، وينوي العمرة عن شقيقه.

هل العمرة تكفر الذنوب مثل الحج؟

وفي سياق متصل، ورد سؤال آخر إلى دار الإفتاء المصرية حول فضل العمرة، وما إذا كانت تمحو الذنوب كما يفعل الحج، وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا ما ورد في السنة النبوية بشأن فضل الحج والعمرة.

واستشهد شلبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تابِعوا بينَ الحجِّ والعمرة، فإنَّ متابعةً بينهما تنفي الفقرَ والذنوبَ كما ينفي الكيرُ خبثَ الحديد»، موضحًا أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن العمرة لها فضل عظيم في مغفرة الذنوب وتكفير السيئات.

وأضاف أن من أدى عمرة كاملة مبرورة، واجتنب خلالها الذنوب والمعاصي، فإنه يرجو فضل الله ومغفرته، مشيرًا إلى أنه لا مانع من الأخذ بقول من يرى أن العمرة المبرورة تبلغ بصاحبها منزلة عظيمة من المغفرة والثواب.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، تكون كفارات لما بينهن إذا اجتنب المسلم الكبائر، داعيًا إلى أداء العبادات بنية صالحة، والابتعاد عن المعاصي، واستحضار أن الأجر والمغفرة بيد الله تعالى.

فضل العمرة

ولا يقتصر فضل العمرة على تكفير الذنوب، وإنما وردت في السنة النبوية فضائل أخرى لها، من بينها ما جاء في الحديث بشأن إسهام المتابعة بين الحج والعمرة في نفي الفقر والذنوب.

كما اختلف العلماء في حكم العمرة؛ فذهب فريق إلى أنها سنة مستحبة وليست واجبة، بينما رأى فريق آخر أنها واجبة مرة واحدة في العمر على المسلم المستطيع.

ومن أبرز الفضائل الواردة في شأنها أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنب المسلم الكبائر، بينما جاء في فضل الحج أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهو ما يؤكد عظيم مكانة هذه العبادات وما يرتبط بها من ثواب ومغفرة.