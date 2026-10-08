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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. الأوقاف تقيم 3392 مجلسًا لقراءة البردة الشريفة بالمساجد الكبرى

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف إقامة مجالس قراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري، رضي الله عنه، بالمساجد الكبرى في مختلف المديريات، وذلك اليوم، الخميس 8 أكتوبر 2026، عقب صلاة المغرب، بمشاركة عدد من الأئمة أصحاب الأصوات الحسنة، بإجمالي 3392 مجلسًا.

وتأتي هذه المجالس في إطار جهود وزارة الأوقاف العلمية والدعوية والتثقيفية، وحرصها على نشر الفكر الصحيح والتصدي لمختلف صور التطرف الفكري، إلى جانب مواجهة التطرف اللاديني الذي يتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على بناء الشخصية المصرية الوطنية من منظور ديني.

كما تأتي إقامة مجالس قراءة البردة الشريفة انطلاقًا من حرص الوزارة على إحياء القيم الروحية، وتعزيز محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين، وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية، بما يسهم في بناء وعي ديني رشيد، وتعزيز صلة المجتمع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله.

موضوع خطبة الجمعة غدا 

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا في جميع مساجد الجمهورية بعنوان «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»، وذلك في إطار توعية المصلين بأهمية الاستعداد وبناء عناصر القوة الشاملة التي تسهم في حماية الأوطان ودعم نهضتها.

وقالت الوزارة إن خطبة الجمعة تستهدف توعية جمهور المسجد بمفهوم القوة الشاملة التي تقوم عليها نهضة الأمم وحماية الأوطان، إلى جانب التحذير من الشائعات والدعاوى الهدامة التي قد تؤثر في الوعي والانتماء.

وأوضحت أن موضوع الخطبة يتناول روح نصر أكتوبر وأسباب القوة والتأييد الإلهي في حماية الوطن واستعادة عزته، مع التأكيد على أهمية امتلاك عناصر القوة والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات.

كما تتناول الخطبة مفهوم القوة الشاملة من خلال الكفاءة والاستعداد وحماية الوطن، مع التأكيد على أن بناء الإنسان يمثل أساس القوة الشاملة ونهضة الوطن، بما يتطلب الاهتمام بالعلم والعمل وتنمية القدرات.

وتتطرق الخطبة إلى أهمية مواجهة الشائعات وترسيخ ثقافة التثبت والتبين، وعدم الانسياق وراء الأخبار والمعلومات غير الموثوقة، بما يسهم في الحفاظ على وعي المجتمع وتماسكه.

وأكدت الوزارة أن الخطبة تتضمن كذلك التأكيد على تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ حب الوطن، واستلهام روح انتصارات أكتوبر في مواجهة التحديات، والعمل على حماية مقدرات الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

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