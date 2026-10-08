قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وكوريا الجنوبية تعلنان إرساء "شراكة استراتيجية" وتطلقان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
فرانس برس: دوي انفجارات قوية في الرياض
استبدال نوافذ الفصول الزجاجية بألواح أكريليك.. قرارات عاجلة من تعليم أسيوط للمدارس
اليونيسف تشيد بالبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في مصر
درة المستشفيات.. الصحة تستعرض آراء مرضى مستشفى الشيخ زايد التخصصي
متحدث الوزراء: قطاع التعليم يشهد أولوية في مقترحات المواطنين في الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026
بسبب فيديوهات الرقص.. التحقيق مع صانعة محتوى في القاهرة
اكتشاف حفري لجنس جديد من التماسيح يعود إلى 45 مليون سنة في مصر
تشغيل 3 محطات محولات وتنفيذ خطوط هوائية بطول 300 كيلومتر لخدمة المشروعات الزراعية بسيناء
نشر فيديوهات خادشة.. كواليس القبض على صانع محتوى شهير بالإسكندرية
شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة
التعليم يتصدر أولويات المواطنين في منتدى مصر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حسن الظن بالله هل يكفي دون عمل صالح؟ عطية لاشين يوضح

الدكتور عطية لاشين
الدكتور عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، من مستمع يقول في رسالته: «سمعت بعض أهل العلم يقول: إن من أحسن ظنه بربه أحسن عمله وعبادته، فهل هذا صحيح؟».

وأجاب لاشين قائلا: “الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم: «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا»، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت عنه كتب السنة: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»”.

وأوضح الدكتور عطية لاشين أن الله يرزق الإنسان على حسن ظنه ونية الخير عنده، فإن ظن الخير ونواه أتاه، وإن توقع الشر وظنه ربما يأتيه، مستشهدًا بقول المولى سبحانه وتعالى: «إن يعلم الله في قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا».

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى بيّن في جانب الظن السلبي فقال: «وقيل للذين كفروا ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين»، فكانت نتيجة ظنهم السيئ بربهم أن قال لهم: «فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين».

حسن الظن بالله يدفع إلى إحسان العمل

وأشار إلى ما جاء في الحديث القدسي عن رب العزة سبحانه: «أنا عند حسن ظن عبدي بي»، موضحًا أن الناس قديمًا قالوا: «تفائلوا بالخير تجدوه».

وبخصوص واقعة السؤال، قال لاشين إن حسن الظن بالله يوجب إحسان العمل، فإن المؤمن يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه، وأنه يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، أي أن الذي حمل المسلم على حسن العمل هو حسن ظنه بربه، وهكذا كلما حسن ظنه بربه كلما حسن عمله.

ولله المثل الأعلى، أوضح لاشين ذلك من خلال مثال الشخص الذي يعمل عند صاحب شركة، ويعلم أن صاحب الشركة يغدق بالأموال والمكافآت لمن أخلص في عمله وأتقنه وأحسنه، وكان العامل متيقنًا من إنجاز صاحب العمل ما وعد به.

وبيّن أنه إذا أحسن العامل الظن بصاحب العمل ووثق في عهوده ووعوده، فإن ذلك يدفع به إلى مضاعفة ساعات العمل، أما إذا أحسن الظن بصاحب العمل واعتمد على ذلك فقط ولم يخلص في عمله، فهل ينفعه ذلك ويأتي له بالنتيجة المتمثلة في الأموال التي وعد صاحب العمل أن يأتي بها لمن يكون جادًا في عمله؟

 

الفرق بين إحسان الظن والاغترار

وأكد الدكتور عطية لاشين أن الاعتماد على حسن الظن بالله فقط، دون أن يتبع ذلك بأعمال صالحة وعبادات صادقة، بأن يعمل الإنسان السيئات ويتبع نفسه هواها ثم يقول: «أنا أحسن الظن بربي»، فهذا غرور، وهناك فرق بين إحسان الظن والاغترار.

وأضاف أن في الموروث الإسلامي قاعدة واضحة مفادها: «لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل»، مشددًا على أن حسن الظن بالله لا ينفصل عن العمل الصالح والعبادة الصادقة.

حسن الظن بالله عطية لاشين إحسان العبادة إحسان العمل الفتوى لجنة الفتوى بالأزهر العمل الصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تظلم بطاقة التموين

لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين

ياسر إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

ترشيحاتنا

كريم عبد العزيز

تعرف علي إيرادات فيلم «مطلوب عائليًا» في أولى ليالي عرضه

Tyson

رحلة أسطورة الملاكمة مايك تايسون في مسلسل «Tyson».. تفاصيل

في ذكرى رحيله.. طلعت زكريا فنان ترك بصمة لا تُنسى في الكوميديا المصرية

في ذكرى رحيله.. طلعت زكريا فنان ترك بصمة لا تُنسى في الكوميديا المصرية

بالصور

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد