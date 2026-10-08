الأوقاف تعقد 628 مجلس فقه حول بناء الأوطان في الشريعة الإسلامية

تعقد وزارة الأوقاف 628 مجلس فقه تحت عنوان «فقه بناء الأوطان في الشريعة الإسلامية»، في إطار جهودها الدعوية والعلمية والتثقيفية، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية التي تستهدف مواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي لمختلف صور التطرف الفكري، إلى جانب مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منظور ديني، والإسهام في صناعة الحضارة.

برنامج مجالس الفقه

وتتناول مجالس الفقه عددًا من القضايا الشرعية والفقهية المرتبطة ببناء الأوطان، مع التركيز على ترسيخ قيم الانتماء والمسئولية، وبيان مكانة الوطن في الشريعة الإسلامية، إلى جانب توضيح دور الفرد في الحفاظ على مقدرات وطنه والمشاركة في مسيرة نهضته.

كما تستهدف المجالس تعزيز الوعي لدى الشباب ومختلف فئات المجتمع، وترسيخ قيم العلم والمعرفة والإبداع، بما يدعم جهود بناء الإنسان ويسهم في صناعة الحضارة.

مواعيد مجالس الفقه بالمديريات الحدودية

وتعقد مجالس الفقه في المديريات الحدودية وفق المواعيد التالية:

مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد: يوم السبت 10 أكتوبر 2026، عقب صلاة العشاء.

السويس: يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، عقب صلاة العشاء.

شمال سيناء: يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، عقب صلاة العشاء.

وتأتي هذه المجالس تأكيدًا لحرص وزارة الأوقاف على تفعيل دور المسجد في بناء الوعي الديني والوطني، وترسيخ الفهم الصحيح لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في إعداد شخصية وطنية واعية وقادرة على المشاركة في جهود التنمية والإسهام في صناعة الحضارة.